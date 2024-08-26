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У світі назріває нова війна – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У світі назріває нова війна – The New York Times
Сомалійці скаржаться, що Ефіопія двічі направляла свої війська до кордонів
фото: з відктрих джерел

Сомалі наразі шукає підтримки у Єгипту і Туреччини

На сході Африки, куди Україна продає своє зерно, незабаром може спалахнути нова велика війна, ініціатором якої може виступити Ефіопія. Про це в авторській статті для The New York Times пишуть наукові співробітники Університету Могадішо (Сомалі) Аф’яр Елмі та Юсуф Хассан. 

«Біда точно прийшла. Завдяки експансіоністським амбіціям і безрозсудним планам прем’єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда Африканський Ріг стоїть на порозі війни, яка може поставити під загрозу регіон і зачепити наслідками решту світу. Це треба зупинити, поки не пізно», – йдеться у матеріалі.

За їхніми словами, чинний правитель Ефіопії буцімто одержимий забезпечити своїй країні вихід до світового океану, якого наразі вона не має. Елмі та Хассан наголошують, що Сомалі, яке існує у стані напіврозпаду вже кілька десятиліть, є найслабшою з п'яти прибережних країн, що межують з Ефіопією, а тому є очевидною метою потенційного завоювання. 1 січня цього року Ефіопія підписала меморандум про взаєморозуміння з президентом самопроголошеної республіки Сомаліленд, яка контролює північний захід Сомалі. В обмін на офіційне визнання Сомаліленду Ефіопія отримає 20-кілометрову ділянку морського узбережжя в Аденській затоці.

«Це було явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Сомалі. Сомалі негайно відхилила меморандум і розпочала дипломатичний наступ, пояснивши державам регіону та міжнародним державам, що Ефіопія прагне встановити контроль над територією Сомалі незаконними засобами», – пишуть автори статті і додають, що ООН, Африканський Союз, США та ЄС підтримали позицію Сомалі.

Сомалійці скаржаться, що Ефіопія двічі направляла свої війська до кордонів Сомалі в червні, а в липні сомалійська влада перехопила партію зброї, начебто надісланої ефіопами антиурядовим силам в Сомалі.

Сомалі наразі шукає підтримки у Єгипту і Туреччини. Але регіон все одно «сидить на бомбі сповільненої дії»,  зазначають автори публікації. За їхніми словами, катастрофа загрожує не тільки Сомалі, яке досі не оговталося від громадянської війни, але й самій Ефіопії, яка вже зараз має декілька збройних конфліктів в межах власних кордонів.

На їхню думку, потенційна війна так чи інакше також зачепить держави Червоного моря, зокрема Саудівську Аравію та Єгипет. Зважаючи на те, що США, Китай і деякі європейські країни вже мають свої військові бази на берегах Червоного моря, а Туреччина, Іран, Об’єднані Арабські Емірати та Росія претендують на це, регіон "може швидко стати небезпечним полем бою для глобальних і регіональних держав».

Разом з тим Червоне море є життєво важливим для міжнародної торгівлі та безпеки, адже тут проходить основний маршрут з Азії до Європи та Америки.  

Сомалі – країна в Східній Африці, розташована на узбережжі Індійського океану та Аденської затоки. Її столиця – Могадішо. Сучасна історія Сомалі позначена затяжним ггромадянським конфліктом і нестабільністю. Після падіння диктатури в 1991 році країна занурилася в громадянську війну, що призвела до розпаду центральної влади і виникнення різних фракцій, зокрема, ісламістських угруповань. Міжнародне співтовариство неодноразово намагалося стабілізувати ситуацію, але конфлікт і гуманітарна криза залишаються актуальними проблемами.

Раніше повідомлялося, що Генеральна асамблея Великих національних зборів (парламенту) Туреччини позитивно розглянула дворічне продовження перебування підрозділів збройних сил Туреччини у Сомалі.

Нагадаємо, у столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок теракту загинуло понад 10 людей, ще багато отримали поранення. Терорист-смертник підірвав себе у популярній кав'ярні Top Coffee, де футбольні фанати дивилися матч Євро-2024 між Англією та Іспанією. Про це інформує  Kaab Somali TV.

До слова, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українцю, якого підозрюють у піратстві в Індійському океані. Про це розповів прессекретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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Теги: Сомалі Африка війна

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