У Конго за спробу перевороту засуджені до страти десятки людей

Перед судом постали близько 50 осіб, зокрема громадяни США, Великої Британії, Канади, Бельгії та Конго

Військовий суд Демократичної Республіки Конго засудив до смертної кари 37 осіб за участь у невдалому державному перевороті у травні. Серед засуджених – троє громадян США. Про це повідомляє Reuters.

Вирок зачитали у дворі військової в'язниці Ндоло на околиці столиці Кіншаси. Військовий суд Конго визнав трьох американців винними у злочинній змові, тероризмі та інших злочинах і засудив їх до смертної кари.

Загалом після невдалої спроби державного перевороту перед судом постали близько 50 осіб, зокрема громадяни США, Великої Британії, Канади, Бельгії та Конго. Усього до смертної кари було засуджено 37 обвинувачених.

Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що співробітники американського посольства були присутні на суді та продовжуватимуть уважно стежити за розвитком подій.

Нагадаємо, що в американському штаті Південна Кароліна вперше за 13 років проведуть страту. За інформацією ЗМІ, найвищий захід покарання буде виконано 20 вересня цього року. До страти засудили Фредді Юджина Оуенса, який був засуджений за розправу над продавцем у 1997 році. Ув'язнений має право обрати спосіб проведення страти: електрошок, ін'єкція чи розстріл.

До слова, у США 13 січня 2021 року, за рішенням федеральної влади, стратили першу за 67 років жінку. 52-річній Лізі Монтгомері ввели смертельну ін’єкцію у в’язниці штату Індіана.