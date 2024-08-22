У Ботсвані знайдено один із найбільших алмазів в історії (фото)

У Ботсвані знайшли гігантський алмаз у 2 492 карати

У Ботсвані в шахті Karowe знайдено один із найбільших в історії алмазів вагою 2492 карати. Про це повідомила пресслужба канадської компанії Lucara Diamond. Камінь видобули за допомогою технології, що дозволяє виявляти великі алмази.

«Ми дуже раді знайти цей винятковий алмаз вагою 2492 карати», – сказав президент та генеральний директор Lucara Вільям Ламб.

Ця чудова знахідка, один із найбільших необроблених алмазів, коли-небудь здобутих, було виявлена та вилучена за допомогою технології пропускання рентгенівських променів (XRT) компанії Mega Diamond Recovery («MDR»), встановленої в 2017 році для ідентифікації та збереження великих алмазів високої цінності.

Президент Ботсвани Мокветсі Масісі приїде подивитися на алмаз у четвер.Ботсвана – один із найбільших у світі виробників алмазів, які є основним джерелом доходу країни.

До цього найбільшим алмазом, знайденим у Ботсвані, був дорогоцінний камінь вагою 1758 карат, також виявлений компанією Lucara у 2019 році та названий Sewelo масою 1758 карат.. Якщо говорити про карати, то найбільшим алмазом усіх часів є алмаз «Куліннан» вагою 3106,75 карата, який виявили у 1905 році на території ПАР.

Раніше батько та син з Арізони знайшли в парку «Алмазний кратер» в американському штаті Арканзас алмаз вагою два карати. Камінь розміром з олівцевий гумка виявився другим за величиною алмазом, зареєстрованим у парку у 2024 році. Вілл Барнетт та його син Маршалл приїхали відвідати родичів. Дядько порадив їм випробувати успіх у парку, де колись знаходився алмазоносний вулкан.