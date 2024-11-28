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У Південній Кореї стався найсильніший за 117 років снігопад

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Південній Кореї стався найсильніший за 117 років снігопад
фото: Yonhap

У Сеулі випало 18 см снігу, що перевищило попередній рекорд 1972 року

У столиці Південної Кореї – Сеулі, та навколишніх регіонах у листопаді стався найсильніший снігопад за останні 117 років. Про це пише Yonhap.

Зазначається, що у Сеулі випало 18 см снігу, що перевищило попередній рекорд 1972 року (12,4 см).

У місті Інчхон зафіксували 14,8 см, а в Сувоні – 21 см снігу, що стало найвищими показниками за всю історію листопадових спостережень.

Як повідомляє видання, у Сеулі троє людей постраждали через обвал снігової огорожі на будівельному майданчику. Один із них отримав серйозні травми. Також у провінції Канвон одна людина загинула, ще дев’ять отримали травми внаслідок аварій, викликаних складними погодними умовами.

Понад 170 домогосподарств у районі Сонбук залишилися без електропостачання через падіння дерев на електричні дроти. Десятки будинків у районі Енпьон також були знеструмлені.

У Південній Кореї стався найсильніший за 117 років снігопад фото 1
фото: Yonhap

Крім того, у регіоні стався транспортний колапс. Зокрема, скасовано 150 авіарейсів, включаючи 71 рейс у міжнародному аеропорту Інчхон. Також припинено роботу 89 пасажирських поромів та обмежено доступ до 7 національних парків.

Нагадаємо, Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це призведе до зростання цін на енергоносії, оскільки континент вичерпує свої запаси газу швидше, ніж зазвичай.

До слова, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

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Теги: рекорд снігопад Південна Корея електроенергія

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