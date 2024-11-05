В Пентагоні відповіли, як вплине присутність військ КНДР на Курщині на війну

За інформацією Пентагону, нині в Курській області розміщено більше 10 тис. військових Північної Кореї

Розміщення від 10 до 12 тис. північнокорейських військових у Курській області для підтримки російської армії може мати певне значення в контексті зусиль Москви витиснути українські сили з регіону. Це залежить від ряду факторів. Про це повідомив речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер на сайті Пентагону.

Представник Міністерства оборони США зазначив, що реакція російського військово-політичного керівництва на початок української операції в Курській області в перші дні наступу була «дуже заплутаною» у контексті спроб витіснити ЗСУ з регіону.

«В основному, вони (війська РФ – ред. ГЛАВКОМ) не змогли відштовхнути українців далеко. Вони повернули деякі додаткові території, але нічого, що можна було б вважати значним», – сказав Райдер.

За його словами, розміщення «цих додаткових 10-11-12 тис. (північнокорейських військових – ред. ГЛАВКОМ)» у Курській області «безумовно може мати значне значення з точки зору бойової спроможності».

Водночас речник Пентагону підкреслив, що багато залежатиме «від того, як ці сили будуть використовуватися та як вони інтегровані в російське командування і управління».

Крім того, він зазначив, що досвідчені бійці ЗСУ, ймовірно, продовжать операції в Курській області, зокрема утримання контрольованих територій.

Відповідаючи на запитання журналістів про значущість введення цих щонайменше 10 тис. військових з КНДР для контрнаступальних дій РФ у регіоні, Райдер закликав не зосереджуватися на «цифрах, які можуть вводити в оману».

«Подивіться, що зробила Україна, коли Росія вторглася в Україну в 2022 році, і як мала кількість сил змогла завдати поразки стратегічним цілям того, що є найбільшою армією в Європі», – підкреслив він.

Представник Пентагону наголосив, що все залежить від того, як РФ вирішить використовувати цей північнокорейський контингент, а також «наскільки добре вони інтегровані і який у них бойовий досвід».

«А так – побачимо. Тим часом ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з нашими союзниками та партнерами», – додав генерал-майор США.

До слова, Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати зброю Києву.

Нагадаємо, Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет.

Як стало відомо, США хочуть використати вплив Китаю на Північну Корею, щоб змусити КНДР повернути свої війська, направлені до Росії для участі в повномасштабній війні проти України.

Раніше стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області.