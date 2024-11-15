США виводять із Певденної Кореї легендарні штурмовики A-10: яка їхня подальша доля

З січня 2025 року Сполучені Штати виводять з експлуатації літаки A-10

Сполучені Штати Америки прийняли рішення вивести з експлуатації штурмовики A-10 Thunderbolt II, що наразі перебувають у Південній Кореї. Літаки буде переведено на відоме «кладовище» літаків в Аризоні, до 309-ї групи обслуговування на авіабазу Девіс-Монтана. За інформацією Defense Express, виведення A-10 з експлуатації розпочнеться в січні 2025 року.

З експлуатації буде виведено всі 24 літаки, що належать до 25-ї ескадрильї винищувачів. Загалом Міністерство оборони США планує на 2025 фінансовий рік вивести з бойового чергування 56 таких штурмовиків.

«Це поступовий процес відмови від A-10, який здійснюється через спроби Конгресу США затримати виведення цих літаків з експлуатації. Зокрема, у 2024 році планувалося списання 42 літаків, а у 2023 році – 21. Основна претензія конгресменів – це виведення машин без належної заміни. Це чудово видно й на прикладі виведення A-10 з Кореї, оскільки заміною є не отримання нових бойових літаків, а модернізація існуючого парку F-16», – йдеться у матеріалі.

Також зазначено, що це означає скорочення на чверть кількості бойових літаків у складі 7-ї повітряної армії США, розташованої в Південній Кореї.

Експерти вважають, що Корея є ідеальним театром бойових дій для штурмовиків A-10 Thunderbolt II. Основним противником Сеула є КНДР, яка має велику кількість застарілої техніки. A-10, з його 30-мм гарматою GAU-8 Avenger і легендарним звуком Brrrt, був розроблений саме для боротьби з такими зразками озброєння.

Крім того, A-10 здатні нести 16 одиниць високоточних бомб типу SDB GBU-39. Таким чином, пара штурмовиків за один виліт може знищити танковий батальйон противника, якщо є перевага у повітрі.

Зазначено, що на рішення щодо виведення A-10 з експлуатації не вплинув навіть новий етап співпраці між Північною Кореєю та Росією. В обмін на зброю та «гарматне м'ясо» Пхеньян отримує від Москви ядерні технології, що становлять серйозну загрозу для Південної Кореї.

«Попри всі розмови щодо передачі штурмовиків A-10, які все одно виводяться з експлуатації, у США заявляють, що ці літаки не цікаві Повітряним силам ЗСУ. І хоча така риторика може бути пов'язана з акцентом на отримання F-16, наразі немає інших варіантів набрати потрібну кількість бойових літаків для українських Повітряних сил, окрім як створити «зоопарк», – резюмують автори матеріалу.

Нагадаємо, Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) зафіксувало чотири російські військові літаки в небі над Аляскою. Про це йдеться в повідомленні в соцмережі X NORAD.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився, що у нього виникли проблеми з обслуговуванням літака через санкції і «дружні» країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт.

До слова, Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети та інше озброєння для винищувачів F-16.