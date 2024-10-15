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Україна входить у зиму з найбільш можливим рівнем готовності енергосистеми – Галущенко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна входить у зиму з найбільш можливим рівнем готовності енергосистеми – Галущенко
Очільник Міненерго каже, що заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно
фото: mev.gov.ua/Міненерго

Україні вдалося докласти максимум зусиль для підготовки енергосистеми до зими

Енергосистема України входить в зимовий сезон з «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на очільника Міністерства енергетики України Германа Галущенка.

Під час одного з інтерв'ю, ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджував, що суперечка з Міненерго стосувалась стратегії забезпечення безпеки енергопостачання. Колишній посадовець виступав за те, щоб Україна побудувала десятки невеликих приватних електростанцій по усій території країни, щоб зробити енергосистему менш вразливою до терористичних обстрілів Росії.

Однак позиція колишнього глави «Укренерго» нібито суперечила позиції Галущенка, який підтримував ідею щодо централізації держкомпаній.

«Коли в середині липня український уряд ухвалив план децентралізації енергосистеми, експерти та дипломати заявили, що вже надто пізно значно посилювати енергопостачання напередодні зими», – йдеться в матеріалі.

Галущенко заперечив інформацію про те, що він причетний до звільнення Кудрицького та наголосив, що не має впливу на наглядову раду «Укренерго».

Нагадаємо, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: енергетика Герман Галущенко Міненерго зима відключення світла

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