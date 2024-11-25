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У Південній Кореї суд покарав чоловіка, який набрав вагу, аби ухилитися від призову

Ірина Бура
glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

26-річний хлопець почав навмисне переїдати перед оглядом для призову і набрав вагу до 102 кілограмів

Суд у Південній Кореї визнав чоловіка винним у спробі уникнути обов'язкової військової служби шляхом навмисного набору ваги. Про це повідомляє BBC News.

Суддя заявив, що 26-річний хлопець почав переїдати перед оглядом для призову. Його стан класифікували як «страждаючого ожирінням», що дозволило йому служити в урядовій установі на небойовій посаді.

Видання зазначає, що за порадою друга він, аби уникнути обовʼязкової служби у війську, почав більш калорійно харчуватися та пити багато води перед контрольними зважуваннями. Однак його друг заперечив всі звинувачення в пособництві.

Маючи зріст 1,69 м, він довів вагу до 102 кг. Отож, його індекс маси тіла досяг значення 35,8. Хлопця визнали хворим на ожиріння і, отже, непридатним до стройової служби.

Підсудний отримав один рік умовно. А його друг отримав шість місяців умовного терміну, повідомляє газета Korea Herald.

Усі працездатні чоловіки в Південній Кореї старше 18 років повинні служити в армії не менше 18 місяців.

Нагадаємо, 42-річного громадянина Росії Євгена Птіцина Південна Корея екстрадувала до США. Він отримав звинувачення у створенні та поширенні програм-вимагачів. Зазначається, що росіянин поширював шкідливу програму-вимагача Phobos та використовував її для вимагання грошей. Зокрема від шкіл, лікарень та інших організацій. Таким чином він привласнив $16 млн.

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Теги: військові суд Південна Корея

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