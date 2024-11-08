Південна Корея відповіла на провокації КНДР випробуванням власної балістичної ракети

Балістична ракета Hyunmoo-II випущена з пускової установки транспортера в західному прибережному окрузі Теан, за 108 кілометрів на південний захід від Сеула, 7 листопада 2024 року

Тренування з бойовими стрільбами відбулися у західному прибережному окрузі за 108 кілометрів від Сеула

Військові Південної Кореї у відповідь на останні ракетні випробування КНДР провели навчання із запуском у бік Жовтого моря балістичної ракети «Хенму-2» (Hyunmoo-II). Про це із посиланням на південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомляє Yonhaр.

Зазначається, що тренування з бойовими стрільбами відбулися в четвер у західному прибережному окрузі за 108 кілометрів від Сеула.

За їх сценарієм, південнокорейський ракетний підрозділ запустив балістичну ракету малої дальності «Хенму-2» у відповідь на ракетний обстріл з боку армії КНДР. Ракета вразила морську ціль, що імітувала ракетну установку Північної Кореї.

«За допомогою цих навчань із бойовою стрільбою наші військові продемонстрували свою тверду рішучість відповісти на будь-яку провокацію Північної Кореї, а також спроможність завдавати точних ударів по джерелах провокації противника», – заявили корейські військові.

В JCS додали, що разом із американськими союзниками продовжують уважно стежити за військовою діяльністю Північної Кореї та підтримувати сили в готовності до негайної відповіді на будь-які провокації Пхеньяна.

КНДР за останній тиждень провела два ракетні випробування, запустивши 30 жовтня міжконтинентальну балістичну ракету великої дальності, а 3 листопада здійснивши пуски щонайменше семи балістичних ракет малої дальності.

Особливістю балістичної ракети є великий кут запуску і політ по некерованій балістичній траєкторії з виходом за межі атмосфери планети, після чого її двигун вимикається, натомість починає працювати система наведення бойової частини, яка продовжує політ до цілі.

Перевагою такої ракети є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість бойової частини, що дуже ускладнює її перехоплення навіть сучасними системами протиракетної оборони.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії. Наголосивши, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

Росіяни починають звозити солдатів КНДР до Суджі. Ворог планує замінити північнокорейцями російські частини в Курській області, щоб натомість перекинути їх на схід. Росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї.