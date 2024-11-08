Головна Світ Політика
search button user button menu button

Південна Корея відповіла на провокації КНДР випробуванням власної балістичної ракети

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Південна Корея відповіла на провокації КНДР випробуванням власної балістичної ракети
Балістична ракета Hyunmoo-II випущена з пускової установки транспортера в західному прибережному окрузі Теан, за 108 кілометрів на південний захід від Сеула, 7 листопада 2024 року
фото: Yonhap

Тренування з бойовими стрільбами відбулися у західному прибережному окрузі за 108 кілометрів від Сеула

Військові Південної Кореї у відповідь на останні ракетні випробування КНДР провели навчання із запуском у бік Жовтого моря балістичної ракети «Хенму-2» (Hyunmoo-II). Про це із посиланням на південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомляє Yonhaр.

Зазначається, що тренування з бойовими стрільбами відбулися в четвер у західному прибережному окрузі за 108 кілометрів від Сеула. 

За їх сценарієм, південнокорейський ракетний підрозділ запустив балістичну ракету малої дальності «Хенму-2» у відповідь на ракетний обстріл з боку армії КНДР. Ракета вразила морську ціль, що імітувала ракетну установку Північної Кореї.

«За допомогою цих навчань із бойовою стрільбою наші військові продемонстрували свою тверду рішучість відповісти на будь-яку провокацію Північної Кореї, а також спроможність завдавати точних ударів по джерелах провокації противника», – заявили корейські військові.

В JCS додали, що разом із американськими союзниками продовжують уважно стежити за військовою діяльністю Північної Кореї та підтримувати сили в готовності до негайної відповіді на будь-які провокації Пхеньяна.

КНДР за останній тиждень провела два ракетні випробування, запустивши 30 жовтня міжконтинентальну балістичну ракету великої дальності, а 3 листопада здійснивши пуски щонайменше семи балістичних ракет малої дальності. 

Особливістю балістичної ракети є великий кут запуску і політ по некерованій балістичній траєкторії з виходом за межі атмосфери планети, після чого її двигун вимикається, натомість починає працювати система наведення бойової частини, яка продовжує політ до цілі.

Перевагою такої ракети є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість бойової частини, що дуже ускладнює її перехоплення навіть сучасними системами протиракетної оборони. 

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії. Наголосивши, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

Росіяни починають звозити солдатів КНДР до Суджі. Ворог планує замінити північнокорейцями російські частини в Курській області, щоб натомість перекинути їх на схід. Росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї.

Читайте також:

Теги: Південна Корея політ стрільба військові Північна Корея навчання ракета перехоплення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни здивували ворога бойовими діями на його території
Курська операція. Ми показали, що у цю гру можна грати удвох
19 жовтня, 09:08
У США стурбовані можливою присутністю військ КНДР в Україні
США занепокоєні інформацією про війська КНДР в Україні, але не мають підтверджень
15 жовтня, 22:52
Північнокорейські військові для початку воюватимуть на Курщині, зазначив Андрій Коваленко
Не в Україні. Центр протидії дезінформації припустив, де Росія застосовуватиме військових КНДР
15 жовтня, 15:09
Дрон розкидав листівки над центром муніципалітету Пхеньяна
КНДР пригрозила Південній Кореї оголошенням війни: що сталося
19 жовтня, 11:52
ійськовий парад на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні, 15 квітня 2012 року
Розвідка повідомила, коли Росія почне застососувати військових КНДР на фронті
25 жовтня, 13:21
Спецпризначенці ліквідовують техніку окупантів
СБУ показала, як та скільки знищила техніки окупантів за два тижні
27 жовтня, 03:32
Привласнила гроші для військового: директорка благодійної організації піде під суд
Привласнила гроші для військового: директорка благодійної організації піде під суд
4 листопада, 16:49
Заступник голови МЗС України Микола Точицький, міністр оборони Олексій Резніков, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник глави офісу президента Михайло Подоляк (зліва направо), а також представники РФ на переговорах 7 березня 2022 року
Які цілі «СВО» Путіна? Документ 2022 року розкриває плани РФ на післявоєнний устрій України
4 листопада, 14:22
Іран може задіяти регулярну армію проти Ізраїлю
Іран може задіяти регулярні війська проти Ізраїлю – WSJ
5 листопада, 00:57

Політика

«Надто мало і пізно»: Помпео оцінив допомогу США Україні
«Надто мало і пізно»: Помпео оцінив допомогу США Україні
Як завершити війну в Україні? Радник Орбана дав Трампу пораду
Як завершити війну в Україні? Радник Орбана дав Трампу пораду
Південна Корея відповіла на провокації КНДР випробуванням власної балістичної ракети
Південна Корея відповіла на провокації КНДР випробуванням власної балістичної ракети
Путін зізнався, як тепер до нього ставляться західні лідери (відео)
Путін зізнався, як тепер до нього ставляться західні лідери (відео)
Джо Байден після виборів готується до нової ролі
Джо Байден після виборів готується до нової ролі
Криза у ФРН залишила Європу беззахисною перед Трампом – WSJ
Криза у ФРН залишила Європу беззахисною перед Трампом – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
52K
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
32K
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
7410
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення
4658
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Новини

У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua