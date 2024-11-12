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У Києві відбулась прем’єра фільму «Битва за світло» про боротьбу з енергетичним терором РФ

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Києві відбулась прем’єра фільму «Битва за світло» про боротьбу з енергетичним терором РФ
У Києві відбулася прем’єра фільму «Битва за світло»

Фільм «Битва за світло» – про ППО, ДСНС та енергетиків

У Києві в кінотеатрі «Жовтень» відбулася прем'єра документального фільму «Битва за світло», присвяченого роботі ППО, ДСНС та енергетиків ДТЕК під час повномасштабної війни. У зйомках фільму взяв участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

«Цим фільмом ми хотіли подякувати героям, які борються за світло та вшанувати тих, хто загинув в цій битві за світло. Жодним фільмом неможливо передати всю ту титанічну роботу, яку роблять захисники українського неба, рятувальники та енергетики. Стрічкою «Битва за світло» ми показали лише малу частину того, що стоїть за тим, щоб в домівках українців була електроенергія. Але дуже важливо, щоб це побачив кожен», – сказав на прем’єрному показі фільму режисер Василь Київський.

В фільмі розповідаються історії героїв, які щодня захищають, рятують та відновлюють українську енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, героями стрічки стали бійці ППО, які тримають рекорд з кількості знищених ракет та шахедів, рятувальники, що працюють на найскладніших пожежах та енергетики ДТЕК, які під час обстрілу залишались на теплоелектростанціях, щоб не допустити ще більш масштабних наслідків після атак.

«Основна битва за світло почалася у жовтні 2022 року, коли противник сотнями ракет та шахедів атакував об’єкти енергетики. Ворог хотів занурити нас в повний блекаут і позбавити людей нормального життя. І саме про це фільм. Про те, як ми б’ємося і як ми вистояли. Битва за світло триває», – сказав т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

На прем'єрі були присутні військові ППО, енергетики та рятувальники ДСНС.

«Сьогодні Україна – це символ стійкості. І ця стійкість – це вклад кожного з воїнів повітряних сил, кожного рятувальника та кожного енергетика, що повертають світло. І це не просто відновлення світла, це надія на те, що ми стоїмо, рухаємось до перемоги, і, насправді, це величезна шана, що сьогодні ми приділимо увагу саме цим людям», – прокоментував заступник голови ДСНС України Роман Примуш.

Висловити їм особисту подяку прийшли відомі українці, серед яких була акторка Катерина Кузнєцова, співачка Roxolana, гурт ТНМК, олімпійський чемпіон Жан Беленюк і відомі блогери та інфлюенсери.

«Цей фільм про правдиву історію героїв. Я щиро вдячний нашим енергетикам, які кожного дня виходять на свою роботу та забезпечують українців теплом та світлом. Силам ППО за те, що ви робите все можливе, щоб захистити українські енергетичні об'єкти від руйнувань та пошкоджень. А рятувальникам – за те, що ви перші реагуєте на надзвичайні ситуації та допомагаєте нашим енергетикам боротися з пожежами та рятувати людей», – сказав на заході генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Незабаром документальний фільм «Битва за світло» можна буде побачити в телевізійному ефірі та на медіа сервісах.

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Теги: електроенергія українці рекорд Україна Олександр Усик Жан Беленюк фільм ворог

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