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Голанд побив рекорд Ліги чемпіонів

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Голанд побив рекорд Ліги чемпіонів
Ерлінг Голанд
фото з відкритих джерел

Голанд побив рекорд Рууда ван Ністелроя, найшвидше за всіх досягнувши позначки в 50 результативних дій у головному клубному турнірі Європи

У рамках 5-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті, поки що, успішно намагається перервати свою програншу серію в матчі проти Феєнорда.

«Містяни» вийшли вперед в останні хвилини першого тайму. Ерлінг Голанд реалізував пенальті, який було призначено у ворота нідерландського клубу.

Завдяки своєму забитому м'ячу, Голанд побив рекорд Рууда ван Ністелроя, найшвидше за всіх досягнувши позначки в 50 результативних дій у головному клубному турнірі Європи. На це йому знадобилося 44 матчі в той час, як Рууд робив це за 45 поєдинків.

На рахунку Голанда в ЛЧ 45 голів та 5 гольових передач.

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

  • «Баварія» (вдома)
  • «Боруссія» Дортмунд (на виїзді)
  • «Аталанта» (вдома)
  • «Арсенал» (на виїзді)
  • «Янг Бойз» (вдома)
  • ПСВ (на виїзді)
  • «Брест» (вдома)
  • «Болонья» (на виїзді) (0:0)

Як повідомлялося, у попередньому турі «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Манчестер рекорд

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