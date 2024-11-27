Голанд побив рекорд Ліги чемпіонів

Голанд побив рекорд Рууда ван Ністелроя, найшвидше за всіх досягнувши позначки в 50 результативних дій у головному клубному турнірі Європи

У рамках 5-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті, поки що, успішно намагається перервати свою програншу серію в матчі проти Феєнорда.

«Містяни» вийшли вперед в останні хвилини першого тайму. Ерлінг Голанд реалізував пенальті, який було призначено у ворота нідерландського клубу.

Завдяки своєму забитому м'ячу, Голанд побив рекорд Рууда ван Ністелроя, найшвидше за всіх досягнувши позначки в 50 результативних дій у головному клубному турнірі Європи. На це йому знадобилося 44 матчі в той час, як Рууд робив це за 45 поєдинків.

На рахунку Голанда в ЛЧ 45 голів та 5 гольових передач.

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів.

Суперники донецького «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

«Баварія» (вдома)

«Боруссія» Дортмунд (на виїзді)

«Аталанта» (вдома)

«Арсенал» (на виїзді)

«Янг Бойз» (вдома)

ПСВ (на виїзді)

«Брест» (вдома)

«Болонья» (на виїзді) (0:0)

Як повідомлялося, у попередньому турі «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.