У Північному морі розбився американський винищувач F-15



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Винищувач F-15

На борту був один пілот, його доля невідома

У Північному морі в понеділок, 15 червня, розбився американський винищувач F-15C Eagle. Про це повідомила представник військово-повітряних сил США, передає DW.

Винищувач піднявся в повітря для виконання тренувального польоту з військової бази Лейкенхіт, розташованої в східній частині Великобританії. На борту був один пілот, його доля невідома.

Нагадаємо, сьогодні повідомляли, що у небі над столицею Канади, Оттавою, зіткнулися два невеликих пасажирських літака. При цьому екіпажам та пасажирам вдалося вижити. На борту першого літака перебував 70-річний пілот. Його повітряне судно після зіткнення в повітрі з іншим літаком впало в річку Оттава неподалік затоки Констанс.

В Іраку 9 червня розбився військово-транспортний літак С-130, що належить ВПС США. Інцидент стався при посадці на військовій базі Ет-Таджі.