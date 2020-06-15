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    У світі

    У Північному морі розбився американський винищувач F-15

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    <p>Винищувач F-15</p> - У Північному морі розбився американський винищувач F-15

    Винищувач F-15

    На борту був один пілот, його доля невідома

    У Північному морі в понеділок, 15 червня, розбився американський винищувач F-15C Eagle. Про це повідомила представник військово-повітряних сил США, передає DW.

    Винищувач піднявся в повітря для виконання тренувального польоту з військової бази Лейкенхіт, розташованої в східній частині Великобританії. На борту був один пілот, його доля невідома.

    Нагадаємо, сьогодні повідомляли, що у небі над столицею Канади, Оттавою, зіткнулися два невеликих пасажирських літака. При цьому екіпажам та пасажирам вдалося вижити. На борту першого літака перебував 70-річний пілот. Його повітряне судно після зіткнення в повітрі з іншим літаком впало в річку Оттава неподалік затоки Констанс.

    В Іраку 9 червня розбився військово-транспортний літак С-130, що належить ВПС США. Інцидент стався при посадці на військовій базі Ет-Таджі.

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