Найбільший у світі електричний літак здійснив перший політ (відео)

Про це повідомляє NBC News.

«Коли біло-червоний електричний літак Cessna 208B Grand злетів над озером Мозес у штаті Вашингтон у четвер, то увійшов до історії. Він пролетів 28 хвилин на висоті 2500 футів (756 метрів) і здійснив кілька поворотів», - йдеться у повідомленні.

Компанія MagniX зробила цей літак з електричним двигуном, а не паливним. Так, двигун працює з потужністю у 750 кінських сил.

The world's largest all-electric aircraft made its first successful flight, landing safely in Moses Lake, Washington, about 180 miles southeast of Seattle pic.twitter.com/2afy5XEKEs