Найбільший у світі електричний літак здійснив перший політ (відео)

Максимально літак може розганятися до 180 км на годину

Літак планують використовувати для швидкого перевезення пасажирів до Британської Колумбії у Канаді та до узбережжя Тихого океану

Найбільший у світі електричний літак Cessna 208B Grand Caravan здійснив свій перший майже 30-хвилинний політ над озером Мозес у штаті Вашингтон.

Про це повідомляє NBC News.

«Коли біло-червоний електричний літак Cessna 208B Grand злетів над озером Мозес у штаті Вашингтон у четвер, то увійшов до історії. Він пролетів 28 хвилин на висоті 2500 футів (756 метрів) і здійснив кілька поворотів», - йдеться у повідомленні.

Компанія MagniX зробила цей літак з електричним двигуном, а не паливним. Так, двигун працює з потужністю у 750 кінських сил.

The world's largest all-electric aircraft made its first successful flight, landing safely in Moses Lake, Washington, about 180 miles southeast of Seattle pic.twitter.com/2afy5XEKEs — Reuters (@Reuters) May 29, 2020

Літак планують використовувати для швидкого перевезення пасажирів до Британської Колумбії у Канаді та до узбережжя Тихого океану.

За раз Grand Caravan може перевести дев’ять пасажирів. Максимально літак може розганятися до 180 кілометрів на годину. На заряді електричного акумулятора літак може подолати 160 км.

На «заправку» електричного літака витратили всього $6. Водночас, щоб заправити літак паливом, витратили б $300.

Компанія MagniX сподівається, що електричні літаки стануть популярнішими, адже вони дешевші, тихіші та безпечніші для навколишнього середовища.