Україна випередила Польщу за кількістю нових випадків і нових смертей від Covid-19



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У Польщі протягом останнього тижня фіксували щодня понад 570 випадків інфікування коронавірусом

Станом на 15 червня в Україні зафіксовано на дві тисячі більше випадків захворювання коронавірусом, ні ж у Польщі

Україна станом на понеділок, 15 червня, випередила Польщу за кількістю нових випадків нових смертей від Covid-19. Про це йдеться на сайті Тексти.org.ua з посиланням інтерактивну програму Financial Times.

Зазначається, що в обох країнах приблизно однакова кількість населення.

«Лише за кумулятивною (загальною від початку) кількістю смертей Україна не наздогнала Польщу, бо там смертність була вищою на початку. Відтоді Україна починає йти «гірше» за Польщу», - йдеться у повідомленні.

До відома, у Польщі протягом останнього тижня фіксували щодня понад 570 випадків інфікування коронавірусом. У понеділок, 15 червня було встановлено 375 випадків, загалом від початку пандемії захворіло 29 788 людини.

До відома, в Україні станом на ранок 15 червня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Як повідомлялося, українцям після повернення з Польщі не потрібно проходити самоізоляцію, бо ця країна входить до «зеленої зони». Згідно з рішенням уряду, до «зеленої зони» відносяться країни, де кількість активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення менша 40.

До відома, у світі на ранок понеділка 15 червня, інфіковано 7 899 547 осіб. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей. Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 115 732 особи, Бразилії — 43 332, Великій Британії — 41 783, Італії — 34 345, Франції — 29 410 та Іспанії — 27 136.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 094 058), Бразилія (867 624), Росія (528 267), Індія (320 922), Велика Британія (297 342), Іспанія (243 928), Італія (236 989), Перу (229 736), Франція (194 153), Німеччина (187 518), Іран (187 427) і Туреччина (178 239).