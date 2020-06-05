Під Радою житель Каховки намагався вчинити самопідпал через «відібраний поліцією» будинок (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ляшенко зазначив, що вже підпалював себе під Радою в 2005 році Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За словами чоловіка, він вісім місяців докладав зусиль, щоб поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення майна його сім'ї

Під час акції протесту під Верховною Радою, якою супроводжувався сьогоднішній виступ глави МВС Арсена Авакова в парламенті, житель Каховки Юрій Ляшенко спробував влаштувати акт самоспалення через те, що, за словами чоловіка, «поліція позбавила його сім'ю житла».

За словами членів сім'ї Ляшенко, бандити і поліція відібрали у них триповерховий будинок вартістю близько 30 млн гривень (на першому-другому поверсі у них був бізнес, а на третьому сім'я проживала). Після того, як сім'я втратила житло, він два з половиною місяці пікетував МВС і протягом цілого року виходив протестувати до Офісу президента.

«15 березня 2019 року група тітушок, яких захищала поліція, залетіла до нас в будинок, напала на нас, викинула нас, обібрали все до нитки. Все наше особисте майно. Залишилося тільки те, що було на нас і заощадження на картці. Поліція кришує бандитів», - розповів Ляшенко.

За його словами, він вісім місяців докладав зусиль, щоб поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення майна його сім'ї.

«Нуль. Ніякої реакції. Тільки команда Рябошапки порушила шість кримінальних справ, які повинні були об'єднати в одне. Кришує це на найвищому рівні - МВС. Там, де ми жили - розбили всі стіни. Зараз там цех з пошиття рюкзаків Авакова. Поліція особисто нас викидала», - повідомив чоловік.

Він додав, що вже підпалював себе під Радою в 2005 році. Після цього було шість судових рішень на користь його сім'ї і все відібране повернули. Але потім бандити заклали будинок і сім'я знову опинилася на вулиці. За словами Ляшенко, розслідування з цього приводу не ведеться.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня звітував у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.

Як повідомлялось, близько 500 осіб мітингували за відставку Авакова під Радою.