Польща погодила рух легковиків через пункти пропуску «Медика - Шегині»



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Зараз на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску для автомобільного сполучення

16 червня Польща повідомила про рішення про відновлення руху легкового автотранспорту, цієї ж ночі Україна забезпечила пропуск автомобілів у пункті «Шегині»

Прикордонна варта Республіки Польща у ніч проти 16 червня повідомила про рішення щодо відновлення руху автотранспорту через пункт пропуску «Медика». Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

У ДПСУ зазначили, що цієї ж ночі України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску «Шегині», навпроти польського – «Медика».

Наголошуємо, що уряд України прийняв рішення щодо відновлення пропуску в «Шегинях» ще 20 травня. Загалом, цим рішенням Кабмін поновив роботу шести пунктів пропуску на кордоні з Польщею, двох – зі Словаччиною, чотирьох – з Угорщиною, семи – з Румунією, 46 – з Молдовою та одного – для морського сполучення.

Згідно з цим рішенням, Держприкордонслужба України готова розпочати здійснення пропускних операцій в автомобільних пунктах пропуску «Смільниця - Кросьценко», «Угринів - Долгобичув», «Грушів - Будомєж» та «Устилуг - Зосін» одразу, як тільки суміжна сторона відновить пропуск.

Зараз на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску для автомобільного сполучення: «Краківець - Корчова», «Рава-Руська - Хребенне» та «Ягодин - Дорогуськ», а також пункт пропуску «Шегині - Медика».

Піше сполучення здійснюється лише у пункті пропуску «Шегині - Медика», де з початку червня зростає пасажиропотік та відмічається скупчення осіб перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні (пов’язані з карантином) заходи.