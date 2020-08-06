У Польщі під час інавгурації президента депутати одягли маски з веселкою на підтримку ЛГБТ



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Під час приведення Дуди до присяги частина депутатів опозиції тримала в руках Конституцію

Ми будемо з веселками і з нагадуванням про те, що люди – це люди. Рівність – це рівність. Любов – це любов, - заявила депутатка від партії «Лівиця»

У Польщі під час інавгурації президента Анджея Дуди група депутатів від партії «Лівиця» влаштувала акцію на підтримку ЛГБТ. Про це повідомляє портал Onet.

«Зокрема, депутати прийшли на урочисте засідання Сейму в одязі з кольорів веселки. Депутати лівих розташувалися на Сеймових лавах так, що вони нагадували розташування кольорів на веселковому прапорі. На багатьох депутатах були також маски у кольорах веселки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед інавгурацією депутатки «Лівиці» позували з веселковим прапором перед Сеймом.

«Ми будемо з веселками і з нагадуванням про те, що люди – це люди. Рівність – це рівність. Любов – це любов»,- заявила незадовго до інавгурації депутатка Агнешка Дем'янович-Дзига.

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«Відсутність поваги до події, до інституції і, перш за все, до президента», - так про поведінку частини опозиції під час церемонії приведення до присяги Анджея Дуди висловився голова виконкому керівної партії «Право і справедливість» Кшиштоф Соболевський.

Під час приведення Дуди до присяги частина депутатів опозиції тримала в руках Конституцію.

Як повідомлялося раніше, днями заступник міністра з уряду Польщі запропонував називати всю країну «зоною, вільною від ЛГБТ» після того, як Єврокомісія відмовилася фінансувати проєкти польських міст, які приймали такі резолюції.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому у травні, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.