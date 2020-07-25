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    Політика

    Стало відомо, коли Рада розгляне скандальний закон щодо заборони пропаганди ЛГБТ

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    <p>Корнієнко наголосив, що &laquo;Скандальний законопроєкт слід перевірити на дискримінаційність&raquo; - заступник голови фракції</p> - Стало відомо, коли Рада розгляне скандальний закон щодо заборони пропаганди ЛГБТ

    Корнієнко наголосив, що «Скандальний законопроєкт слід перевірити на дискримінаційність» - заступник голови фракції

    В «Слузі народу» озвучили приблизну дату ознайомлення з законом про покарання за «пропаганду гомосексуалізму»

    У Верховній Раді найближчим часом не планується розгляд законопроєкту про заборону «пропаганди гомосексуалізму та трансгендеризму» в Україні.

    Голова партії «Слуга народу» і перший заступник голови фракції в парламенті Олександр Корнієнко назвав ініціативу своїх однопартійців Олени Лис та Георгія Мазурашу «неактуальною» і «дуже дискусійною».

    Нагадавши про зобов’язання України перед її міжнародними партнерами, Корнієнко наголосив, що скандальний законопроєкт слід перевірити на дискримінаційність.

    За його словами, на обговорення фракції цей законопроєкт ще не виносився. І найближчим часом його обговорення не планується.

    «Обговорювати їх (треба) тоді, коли ми визначимося з нагальними економічними питаннями, проведемо податкову амністію, вирішимо, що робити з податком на вивезений капітал, вирішимо, що робити з бюджетом на наступний рік», – сказав він.

    Нагадаємо, що автори законопроєкту заявили, що пропаганда одностатевих відносин і трансгендерності шкодить фізичному і психічному здоров’ю людини, а також її моральному та духовному стану. Тому вони запропонували штрафувати за це на 17 тис. грн, якщо це було зроблено юрособою – на 51 тис. грн, якщо публічно – на 85 тис. грн, а чиновником – то на 136 тис. грн.

    Варто зазначити, що на сьогодні в Україні не заборонена «пропаганда» ніяких сексуальних відносин. Однак щорічний київський Марш Рівності, який мав пройти в травні, перенесли через епідемію коронавірусу.

    Нагадаємо, народні депутати з фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу та Олена Лис зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який вводить адміністративну відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму». Проєкт закону №3917 був зареєстрований у парламенті 22 липня, проте його текст не оприлюднений.

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    Джерело: УНІАН

    пропаганда ЛГБТ закон Олександр Корнієнко Георгій Мазурашу
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