У Польщі потяг ледь не зіткнувся з автоцистерною (відео моменту)

Автоцистерна застрягла на залізничному переїзді та в останню хвилину з'їхала з колій, щоб уникнути поїзда

У понеділок, 26 жовтня, у Познані на вулиці Лутицькій автоцистерна опинилася заблокованою на залізничних коліях. Про це пише «Главком» із посиланням на polsatnews.pl.

За словами 31-річного керманича, при в'їзді на переїзд сигнальні світлофори не працювали, а шлагбауми залишалися відкритими, проте через затор транспортний засіб не зміг вчасно завершити маневр і опинився між шлагбаумами, які почали опускатися.

У цей час коліями на високій швидкості наближався пасажирський потяг. Зіткненню вдалося запобігти завдяки допомозі іншого водія, який підняв шлагбаум і дала змогу вантажівці звільнити колії за мить до проїзду потяга.

Na Lutyckiej idiota w cysternie prawie spowodował katastrofę kolejową https://t.co/SOTDuu0hPv — poznan_moment (@poznan_moment) — poznan_moment (@poznan_moment) October 26, 2026

Згодом водій самостійно прибув до поліцейського відділку, де під час допиту визнав провину. Як повідомив речник познанської поліції Лукаш Патерський, у правопорушника вилучили посвідчення водія та направили матеріали до суду через створення загрози безпеці руху шляхом виїзду на переїзд без можливості його безперешкодно залишити. Чоловікові загрожує штраф до 30 тис. злотих, обмеження волі або арешт.

Як відомо, в Іспанії вранці 28 жовтня зіткнулися два швидкісні потяги. За попередніми даними, загинули щонайменше 50 людей, також є постраждалі. На місці аварії працюють екстрені служби, обставини катастрофи встановлюють.

Зіткнення сталося на швидкісній лінії Мадрид – Андалусія. За інформацією іспанських медіа, один потяг врізався в інший ззаду. Унаслідок аварії два вагони зійшли з рейок, а частина вагонів опинилася за межами залізничного полотна.