Польща відмовилася пропустити позашляховик естонських волонтерів для ЗСУ

Лаар підкреслив, що польські прикордонники та митники добре ставилися до волонтерів

Машини перетнули польський кордон без проблем, однак один позашляховик польська сторона не пропустила

Позашляховик Humvee, який естонська благодійна організація SAB UA везла ЗСУ на Харківський напрямок, не вдалося доправити через Польщу через нові вимоги польського законодавства. Про це повідомляє Postimees із посиланням на волонтера SAB UA Яна Лаара, передає «Главком».

За словами волонтера, Humvee рухався у складі конвою з допомогою для Сил оборони України. Решта автомобілів перетнули польський кордон без проблем, однак цей позашляховик польська сторона не пропустила.

Лаар зауважив, що волонтери мали дозвіл на вивезення автомобіля від міністерства закордонних справ Естонії та американський документ, який підтверджує, що Humvee демілітаризований. Однак, за словами волонтера, після зміни польських правил для вивезення такого транспортного засобу необхідна ліцензія, оформлена безпосередньо у Польщі. Подати заявку на її отримання може лише громадянин Польщі.

До розв'язання питання долучилися посольство України в Польщі та український військовий аташе. Однак оформлення необхідного дозволу може тривати близько чотирьох місяців.

Водночас Лаар підкреслив, що польські прикордонники та митники добре ставилися до волонтерів.

До слова, Європейський Союз хоче побачити прогрес України у проведенні низки реформ перед виділенням додаткової бюджетної підтримки. Йдеться, зокрема, про нове законодавство для боротьби з тіньовою економікою та збільшення податкових надходжень.