Південний міст Києва зазнав повторної атаки дронів

Шляхопровід у столиці, який повторно атакували російські безпілотники

Раніше вдень біля опорної частини споруди зафіксували два влучання дронів, рух метро зупиняли

Ввечері 1 жовтня влучання припало на дорожнє полотно Південного мосту в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кличка в Telegram.

«Влучання в дорожнє полотно на Південному мосту. Екстрені служби прямують на місце», – написав Віталій Кличко.

Про наслідки удару, можливих постраждалих і стан руху мостом міський голова поки не повідомив. Інформація уточнюється.

Що сталося вдень

Це вже друга атака на міст за добу. Раніше 1 жовтня Кличко повідомляв про два влучання БпЛА поблизу опорної частини споруди. Тоді рух метро й наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій.

Момент удару потрапив на відео. Як писав «Главком», ворожий дрон влучив в огорожу біля проїзної частини саме тоді, коли мостом їхав потяг метро. Після вибуху потяг дістався станції «Видубичі», де пасажирів висадили з вагонів.

За даними Київської міської державної адміністрації (КМДА), близько 11:30 вибухова хвиля підняла пил, який через систему вентиляції потрапив до салону. Пасажири та машиніст не постраждали, скло й конструкції вагона лишилися цілими. Потяг відвели до електродепо для додаткового огляду.

Згодом, як повідомив «Главком» з посиланням на КМДА, за попередніми результатами огляду критичних пошкоджень мосту не виявили. Автобуси №22 та №91 відновили рух через міст за звичайними схемами, а обстеження конструкцій метро тривало. Про повернення метро до звичайного режиму обіцяли повідомити додатково.

Поки що поїзди «зеленої» лінії курсували лише підземними ділянками:

«Сирець» – «Видубичі»;

«Осокорки» – «Червоний хутір».

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня Росія вже атакувала Київ. Унаслідок атаки постраждав чоловік, а в Солом'янському районі столиці виникли пожежі: за даними рятувальників, горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку та припарковані автівки.

До слова, того ж дня в мережі з'явилося відео влучання ворожого дрона в будівлю школи в Солом'янському районі столиці.