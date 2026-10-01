Троє людей постраждали після відкриття посилки у штабі військової поліції Польщі

Після інциденту 133 людей евакуювали, ще чотирьох військових ізолювали

У Новій Дембі Підкарпатського воєводства Польщі стався інцидент із невідомою посилкою, яка надійшла до штабу Військової жандармерії. Після її відкриття двом військовослужбовцям та цивільній особі стало зле, їх доправили до лікарні. Про це повідомляє RMF24, пише «Главком».

За даними радіостанції, посилка надійшла в конверті з Німеччини. Після відкриття в ньому виявили листівку. При цьому жодної речовини, яка б висипалася з конверта, не помітили.

Водночас двоє жандармів та цивільна людина, які перебували в одному приміщенні, відчули нездужання. У них виникло подразнення шкіри на обличчі та руках. Усіх трьох доправили до лікарні.

Ще чотирьох військовослужбовців ізолювали. Симптомів у них не було, однак таке рішення ухвалили як запобіжний захід.

Крім того, із сусідньої частини будівлі евакуювали 133 людини. На місці працювали фахівці хімічної рятувальної служби, які перевіряли обставини інциденту.

Про подію повідомили польські служби безпеки – Агентство внутрішньої безпеки (ABW) та Службу військової контррозвідки (SKW).

Наразі польські служби з'ясовують, що саме спричинило нездужання у трьох людей та чи пов'язане це із вмістом посилки. За інформацією журналістів, після відкриття конверта небезпечної речовини в ньому не виявили.

Варто нагадати, що НАТО попередило європейські країни про необхідність готуватися до нових гібридних атак і диверсій. Йдеться, зокрема, про дії, спрямовані на критичну інфраструктуру, транспортні об'єкти та інші важливі об'єкти в країнах Альянсу.