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На Київщині пасажирський потяг насмерть збив літню жінку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині пасажирський потяг насмерть збив літню жінку
За попередніми даними правоохоронців, потерпіла рухалася поруч із залізничною колією
фото: Національна поліція України

Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці події до приїзду медиків

У Бучанському районі Київської області поблизу залізничної станції Вишневе пасажирський потяг сполученням Варшава – Київ смертельно травмував 72-річну жінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини. 

За попередніми даними правоохоронців, потерпіла рухалася поруч із залізничною колією.

Помітивши людину в небезпечній зоні, машиніст потяга подав застережні звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці події до приїзду медиків.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людей). Наразі з'ясовуються всі обставини трагічного інциденту.

Поліція Київщини нагадує: Залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки. Правоохоронці закликають громадян бути максимально уважними, не ходити вздовж колій та перетинати їх виключно у спеціально облаштованих і дозволених для цього місцях. 

Нагадаємо, у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області під колесами вантажного потяга загинув 18-річний  велосипедист. Хлопець переїжджав залізничний пішохідний перехід, коли на нього наїхав потяг. 

Раніше у селищі Вишняки Фастівського району Київської області сталася смертельна трагедія на залізниці. Під колесами пасажирського потяга загинула 83-річна жителька столиці. 

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Теги: Київщина Укрзалізниця потяг смерть

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