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Україна, Польща чи Румунія: де найдешевше купити однокімнатну квартиру у 2026 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Україна, Польща чи Румунія: де найдешевше купити однокімнатну квартиру у 2026 році
Найдорожчим серед аналізованих ринок нерухомості виявився у Португалії
фото: mandruy.com, continentestate.com, bzh.life, колаж glavcom.ua

Найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири в Україні виявився Львів

Придбання однокімнатної квартири площею 30–40 м² найменше коштуватиме в обласних центрах України, тоді як найвищі ціни серед досліджених країн Європи фіксуються в Португалії. Про це свідчать результати дослідження аналітиків «Olx Нерухомість», які порівняли ціни на ринках України, Польщі, Румунії та Португалії станом на серпень 2026 року, передає «Главком».

Україна: Львів обігнав Київ, найдешевше – на сході

В Україні медіанна вартість компактного житла у серпні 2026 року становила $38,5 тис. Найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири виявився Львів – $57,4 тис. Він випередив столицю орієнтовно на $4,4 тис.: у Києві медіанна ціна становить $53 тис.

У п'ятірку найдорожчих міст України також увійшли:

  • Одеса – $38,5 тис.;
  • Дніпро – $27,5 тис.;
  • Харків – $25 тис.

Таким чином, у Львові житло вдвічі дорожче, ніж у Харкові. Експерти зазначають, що на українському ринку ключову роль відіграють фактор безпеки та міграційні процеси.  

Румунія: Бухарест лише на четвертому місці 

На другому місці за доступністю – Румунія із загальнонаціональним показником $74,2 тис. за квартиру 30–40 м², що майже вдвічі дорожче за українські ціни. 

Найдорожче придбати житло такої площі у Клуж-Напока, адже медіанна вартість у серпні 2026 становила $105,3 тис. Це місто друге за величиною в країні, і саме тут знаходиться найбільший університет країни, а також доволі розвинені сфери IT культури та туризму. Далі йдуть Тімішоара ($84,2 тис.) та Констанца ($79 тис.). Столиця країни Бухарест посіла лише четверту сходинку з показником $75,5 тис. Найдешевше житло серед досліджених міст – у Яссах ($73,2 тис.). 

Польща: утричі дорожче за український ринок

У Польщі медіанна ціна однокімнатної квартири сягає $129,6 тис. – це втричі більше, ніж в Україні (різниця становить понад $90 тис.).

Найвищі цінники фіксують у столиці та великих туристичних і бізнес-центрах:

  • Варшава – $174,2 тис.;
  • Краків – $164,2 тис.;
  • Гданськ – $158,3 тис.;
  • Вроцлав – $145,5 тис.;
  • Познань – $134,1 тис.

 Португалія: розрив із Україною у сім разів

Найдорожчим серед аналізованих ринок нерухомості виявився у Португалії, де середня вартість компактної квартири становить $243 тис. Це майже в сім разів перевищує українські показники.

У Лісабоні медіанний цінник сягає $297 тис. Далі йдуть Порту ($243 тис.), Сетубал ($232,6 тис.), Коїмбра ($221,4 тис.) та Брага ($210,6 тис.). 

Серед досліджених ринків саме на португальському фіксується найбільший розрив між великими містами – понад $86,4 тис., якщо порівнювати Лісабон та Брагу.

Ціни та доходи: порівняння мінімальних зарплат

Аналітики наголошують, що оцінювати вартість нерухомості варто разом із рівнем доходів у країнах. Вища вартість житла у ЄС супроводжується суттєво вищою мінімальною зарплатою. Зокрема, якщо говорити про мінімальні зарплати, то рівень в проаналізованих країнах різний. В Україні станом на 2026 рік це близько $193 (8 647 грн до оподаткування), у Польщі – орієнтовно $1 249 (4 806 злотих), у Румунії – $932 (4 325 леїв, також до податків), а у Португалії $1 046 (920 євро). Тобто вищі ціни на житло супроводжуються і суттєво вищим рівнем мінімальної оплати праці.

Можлива і значна різниця у вартості в межах однієї країни. Подекуди ціна квартири площею 30-40 м² відрізняється на десятки тисяч доларів. На українському ринку ситуація більшою мірою залежить від фактору безпеки та міграційних процесів, які впливають на рівень попиту та цін у певних регіонах. 

Нагадаємо, громадянин США Джейсон Лі Бекквіт придбав закинуте іспанське село Сальто-де-Кастро в провінції Самора за €310 тисяч. Американець має намір перетворити його на туристично-житловий комплекс. 

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Також в Італії можна придбати будинок на Сицилії, який коштує дешевше чашки кави. Придбати нерухомість може кожен лише за €1, однак за певних умов.

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Теги: квартира Україна Румунія нерухомість Польща

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