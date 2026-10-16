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Архів СБУ оприлюднив документи про поляків в ОУН та УПА

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Архів СБУ оприлюднив документи про поляків в ОУН та УПА
Кремль роками використовує трагічні сторінки минулого та історичні суперечності між Україною і Польщею, щоб посварити двох близьких союзників
фото з відкритих джерел

В архівах встановили сотні осіб польського походження серед українських підпільників

Етнічні поляки входили до мережі Організації українських націоналістів (ОУН) та служили в Українській повстанській армії (УПА) – від рядових бійців до командирів сотень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Галузевого державного архіву СБУ у Facebook.

Матеріали зберігаються в архіві СБУ, а дослідження підготували разом з Українським інститутом національної пам'яті. Там зібрали відомості про поляків, які долучилися до націоналістичного підпілля, виконували організаційні завдання, воювали й допомагали повстанцям із забезпеченням.

В архіві наголошують: документи колишніх комуністичних спецслужб спростовують уявлення про ОУН та УПА як винятково моноетнічні й ксенофобські формування. Точну кількість поляків у підпіллі назвати складно через його конспіративний характер, але йдеться про сотні встановлених осіб.

Чому поляки йшли в підпілля

Автори дослідження виокремлюють три причини:

  • Спільні вороги. Багато поляків вважали нацистську Німеччину й більшовицький Радянський Союз однаковою загрозою та підтримували гасло ОУН «Воля народам! Воля людині!».
  • Асиміляція та змішані шлюби. На Волині й Галичині мешкало чимало поляків, інтегрованих в українське культурне середовище.
  • Потреба в кадрах. УПА бракувало медиків, майстрів і військових інструкторів.

Чим вони займалися

За даними архіву, поляки виконували різні завдання:

  • працювали зв'язковими й пропагандистами в мережі ОУН на Галичині;
  • служили в бойових підрозділах УПА;
  • вели розвідку, зокрема агентами в польському підпіллі;
  • забезпечували роботу підпільних друкарень, майстерень і шпиталів.

Які імена збереглися в документах

В архіві називають кількох осіб польського походження:

  • Михайло Колодзінський – автор «Воєнної доктрини українських націоналістів», військовий референт Крайової екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях і керівник штабу Карпатської Січі;
  • Марта Пашківська – особиста зв'язкова Романа Шухевича та Петра Федуна на псевдо Полтава, який був референтом пропаганди Проводу ОУН;
  • Ярослав-Казимир Яворський – курінний УПА, згодом слідчий Служби безпеки ОУН Калуської округи.
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фото: Галузевий державний архів СБУ

Як цим маніпулює російська пропаганда

В архіві пояснюють, що радянська історіографія замовчувала цей факт свідомо. «Радянська історіографія не могла допустити, щоб поляки постали соратниками українців у боротьбі проти більшовизму», – зазначили в установі.

Сучасні російські фейки, за оцінкою архівістів, продовжують цю лінію. Кремль роками використовує трагічні сторінки минулого та історичні суперечності між Україною і Польщею, щоб посварити двох близьких союзників. Нещодавно Польща офіційно встановила день пам'яті «жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА».

Спростувати міфи допомагають документальні видання. Одне з них – довідник «Поляки в ОУН: біограми та документи», упорядником якого став працівник архіву Ярослав Антонюк. Видання містить документи з історії українського підпілля, які публікують вперше. З дослідженням можна ознайомитися онлайн.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Прикарпатті знайшли схований під землею архів ОУН. Він пролежав там майже 80 років. Серед матеріалів – листівки, відозви та документи про господарську діяльність підпілля.

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Теги: СБУ документи Полтава Польща ОУН-УПА

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