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Литва та Польща готують план евакуації понад мільйона людей

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Литва та Польща готують план евакуації понад мільйона людей
У разі масштабної загрози мешканці Литви, Латвії та Естонії можуть рухатися вглиб Європи через єдиний маршрут
фото: кадр з відео

Сувалкський коридор може стати основним маршрутом для мешканців країн Балтії

Литва та Польща розпочали підготовку спільного плану евакуації населення на випадок масштабної кризи або військової загрози. Документ має передбачати можливість переміщення через польський кордон жителів Литви, Латвії та Естонії. Про це повідомляє видання LRT, пише «Главком».

Питання міжнародної евакуації відпрацьовували під час литовських навчань Vytis Vault 2026. До них долучилися близько 20 представників Польщі. Після завершення навчань Варшава та Вільнюс розпочали «інтенсивну роботу» над спільним планом.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що документ необхідно підготувати «якнайшвидше». За його словами, польські установи та прикордонники вже отримали відповідні завдання.

«У разі будь-якої кризи Литва стає природним маршрутом для громадян країн Балтії під час руху до Європейського Союзу, тому ми маємо бути готовими до такого сценарію», – сказав Кервінський.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас зазначив, що у разі масштабної загрози мешканці Литви, Латвії та Естонії можуть рухатися вглиб Європи через єдиний маршрут.

За його оцінкою, таким шляхом може стати Сувалкський коридор – ділянка території між Литвою та Польщею, яка сполучає країни Балтії з рештою Європейського Союзу.

Кателінас заявив, що в разі виникнення відповідного сценарію цим маршрутом можуть переміщуватися мільйон або навіть більше людей.

Йдеться не лише про визначення маршруту. Литва та Польща також опрацьовують процедури перетину кордону, логістику та можливості інфраструктури для прийому великої кількості людей. Розглядаються альтернативні прикордонні переходи та місця, де зможуть приймати евакуйованих.

Раніше керівник Національного центру кризового управління Литви Вілмантас Віткаускас заявляв, що країни вже оцінюють, як організувати транскордонну евакуацію частини населення Литви, Латвії та Естонії. За його словами, у разі серйозної кризи біля кордону може виникнути значний потік людей, тому порядок його переміщення потрібно продумати заздалегідь.

Підготовка плану відбувається на тлі посилення уваги країн Балтії та Польщі до цивільної оборони й готовності населення до можливих кризових сценаріїв.

Варто нагадати, що Швеція направить систему протиповітряної оборони Patriot до Польщі для посилення захисту східного флангу НАТО. Шведські військові охоронятимуть логістичний хаб Альянсу, через який до України надходить військова та цивільна допомога. 

 

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Теги: Польща Литва евакуація війна росія

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