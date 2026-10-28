В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: щонайменше 10 загиблих (відео)

Аварія сталася на залізничній лінії між Мадридом та Андалусією, рух потягів призупинили

В Іспанії вранці 28 жовтня зіткнулися два швидкісні потяги. За попередніми даними, загинули щонайменше 10 людей, також є постраждалі. На місці аварії працюють екстрені служби, обставини катастрофи встановлюють. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Зіткнення сталося на швидкісній лінії Мадрид – Андалусія. За інформацією іспанських медіа, один потяг врізався в інший ззаду. Унаслідок аварії два вагони зійшли з рейок, а частина вагонів опинилася за межами залізничного полотна.

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Наслідки зіткнення двох потягів в Іспанії фото: Reuters

У катастрофі були задіяні потяги компаній Renfe та Iryo. Точну кількість загиблих і постраждалих, а також причини зіткнення ще встановлюють.

Після аварії рух швидкісною залізничною лінією між Мадридом та Андалусією зупинили. Екстрені служби надають допомогу пасажирам, а місцева влада готує приміщення для розміщення постраждалих і людей, які потребують тимчасового прихистку.

🇪🇸 Щонайменше 10 людей загинули внаслідок зіткнення потягів в Іспанії Аварія сталася після сходження двох вагонів одного з поїздів із рейок https://t.co/RK0IVqhIgr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 28, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Зокрема, у сусідньому містечку Урда планують відкрити спортивну залу для пасажирів. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував заплановані на день заходи у зв’язку з катастрофою.

Це вже друга смертельна залізнична катастрофа за участю потягів цих операторів в Іспанії протягом дев’яти місяців. У січні поблизу міста Адамус на півдні країни внаслідок зіткнення потягів загинули 46 людей.