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На Волині археологи знайшли масове поховання часів Другої світової війни

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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На Волині археологи знайшли масове поховання часів Другої світової війни
На Волині знайшли рештки 32 людей часів Другої світової війни
фото: Суспільне Луцьк

Розкопки під Ковелем відкрили страшну правду про загиблих у роки війни

На території колишнього села Воля Островецька Ковельського району Волинської області під час ексгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, загиблих у роки Другої світової війни. Як пише «Главком», про результати ексгумації станом на 20 липня повідомив доктор історичних наук, представник Українського інституту національної пам'яті Ярослав Онищук.

За словами Ярослава Онищука, дослідники продовжують розчищати братське поховання, яке має приблизно шість метрів завдовжки та близько двох метрів завширшки.

«Станом на 20 липня на території колишнього села Воля Островецька Ковельського району знайшли рештки 32 людей, загиблих у часи Другої світової війни», – зазначив він.

Разом із людськими останками фахівці виявили низку особистих речей загиблих, зокрема обручки, намистини, ґудзики, натільні хрестики та маленькі ікони. Ці речі можуть допомогти під час подальших історичних досліджень і документування поховання.

Варто зазначити, що ексгумаційний процес розпочався 14 липня і охоплює території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, які нині входять до Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області. Дослідження відбуваються одночасно на трьох локаціях: «Воля Островецька-1», «Острівки-1» та «Острівки-2», де розташовані дві братські могили та одне окреме поховання.

До польових робіт залучена міжнаціональна група фахівців: з української сторони працює команда спеціалізованої установи «Волинські старожитності», з польської – співробітники Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. Фаховий нагляд і консультативний супровід забезпечують спеціалісти з пошукової роботи комунального підприємства «Доля».

Український інститут національної пам'яті раніше повідомляв, що нинішній етап досліджень проводиться на виконання домовленостей, досягнутих Українсько-польською робочою групою з питань національної пам'яті.

Метою експедиції є виявлення, ексгумація та подальше гідне перепоховання останків мешканців колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, які загинули у серпні 1943 року. УІНП наголосив, що такі роботи є частиною співпраці між двома державами у сфері збереження історичної пам'яті.

Перед початком ексгумацій, із 20 до 30 квітня 2026 року, на території колишніх сіл уже проводилися пошукові дослідження. Тоді археологи обстежили дев'ять локацій і на трьох із них – «Воля Островецька-1», «Острівки-1» та «Школа» – виявили ознаки місць поховання та людські останки, що стало підставою для проведення нинішніх ексгумаційних робіт.

Нагадаємо, нещодавно тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич закликав перевести історичний діалог щодо Волинської трагедії з площини політичних суперечок до практичних кроків, зокрема ексгумацій і пошукових робіт. За його словами, саме конкретні рішення та співпраця між Україною і Польщею допоможуть зменшити напругу навколо цієї теми.

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Теги: Польща Друга світова війна Україна наука розкопки ексгумація

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