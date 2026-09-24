CNN: На Генеральній Асамблеї ООН країни Східної Європи згуртувалися проти РФ

Президент Литви заявив, що перемога України над Росією є ключем до глобальної безпеки

Лідери деяких європейських сусідів Росії використали свої промови на Генеральній Асамблеї ООН, щоб виступити проти Москви, водночас представляючи війну в Україні як ширшу загрозу глобальному миру та безпеці. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Напруженість зростає по всій Європі – і в Сполучених Штатах – оскільки деякі побоюються, що Росія може ескалювати свої атаки на континенті, зокрема за допомогою гібридної війни. «Латвія стикається з цими загрозами щодня», – заявив у середу президент країни Едгарс Рінкевич.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Москва дестабілізує Європу шляхом «відкритої агресії, гібридних операцій, актів підривної діяльності та саботажу». Як представник країни, що межує з Росією, Навроцький сказав: «Ми не прагнемо конфронтації. Ми зміцнюємо наші альянси, розвиваємо наші збройні сили та модернізуємо їхнє обладнання не для того, щоб вести війну, а для того, щоб їй запобігти». Будь-яка відповідь на гібридні атаки має бути твердою, послідовною, а також єдиною», – сказав він.

Президент Естонії Алар Каріс закликав більше держав звернутися до Росії з проханням «припинити свою агресію», назвавши війну одним із найбільших випробувань для актуальності ООН сьогодні. «Дії Росії були засуджені переважною більшістю цієї асамблеї, але одного засудження недостатньо. Нам потрібно колективно змусити Росію до миру в Україні», – сказав він світовим лідерам, використовуючи економічні, дипломатичні та політичні засоби.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також виступив проти війни Росії в Україні. Він сказав, що ідея «гібридних загроз» може здатися більш «невинною», але застеріг, що такі загрози такі ж небезпечні, як і звичайні війни. «Охороняючи східний кордон НАТО та Європейського Союзу, Латвія щодня стикається з цими загрозами», – сказав він.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна в Україні є «єдиним конфліктом, який становить найбільшу загрозу світовому порядку».

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot.