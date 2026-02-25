«Зачароване коло» Волинської трагедії. Польський дипломат дав пораду українцям

Коментуючи вплив історичних тем на ставлення поляків до українців, Лукасевич зазначив, що польська дипломатія намагається деполітизувати цей процес

Пьотр Лукачевич: «Урядовці та дипломати можуть сісти за стіл перемовин та вчинити конкретні адміністративні дії»

Тема Волинської трагедії має перестати бути «зачарованим колом» складних розмов. Натомість дипломати та урядовці повинні зосередитися на конкретних адміністративних діях, таких як видача дозволів на ексгумацію та пошукові роботи. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, коментуючи стан історичного діалогу між країнами після зустрічі президентів Навроцького та Зеленського.

Пьотр Лукасевич переконаний, що використання таких кліше, як «складна та болюча тема», лише заважає реальному прогресу. На його думку, вирішення питання лежить у площині простих бюрократичних кроків.

Коментуючи вплив історичних тем на ставлення поляків до українців, Лукасевич зазначив, що польська дипломатія намагається деполітизувати цей процес. Практичні кроки у пошукових роботах є найкращою відповіддю тим політичним силам, які намагаються «розкручувати» ці теми заради рейтингів. Дипломат наголосив, що прогрес у польових роботах дозволяє знімати емоційну напругу в міждержавних стосунках.

«Ми намагаємося порозумітися і водночас використовуємо такі кліше, як «складна і болюча тема». Хоча насправді виявляється, що урядовці та дипломати можуть сісти за стіл перемовин та вчинити конкретні адміністративні дії, певні прості бюрократичні кроки, щоб розпочати пошуки та ексгумацію жертв волинського злочину. Треба від слів перейти до дій, і тоді вся справа перестане перебувати у зачарованому колі «складних і болючих тем». Адже вже зараз відбувається ексгумація в Пужниках, Мостиськах, а одночасно триває робота українських пошукових груп у Польщі», – підсумував дипломат.

У грудні президент Польщі Кароль Навроцький під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським наголосив на важливості співпраці інститутів національної пам’яті обох країн. Зеленський підтвердив, що Україна шанує історичну пам’ять Польщі, а також очікує взаємної поваги до своєї.

Нагадаємо, українсько-польський історичний діалог щодо Волинської трагедії ускладнений через однобічне трактування подій польськими дослідниками та приховування ролі комуністичних і більшовицьких впливів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив професор факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук Богдан Гудь.