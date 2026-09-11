Атака на АЗС у столиці: двоє людей загинули від отриманих травм

Наслідки удару ро АЗС у Києві 11 вересня 2026 року

Загалом від ранкового обстрілу АЗС у двох районах Києва постраждали шість людей.

Унаслідок ранкової ворожої атаки на заправні станції столиці загинули двоє людей. Обидва постраждалі померли в лікарні від важких травм. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком»

Загалом від ранкового обстрілу АЗС у двох районах Києва постраждали шість людей.

Наразі в стаціонарах столичних медзакладів перебувають четверо поранених. Ще одному пацієнту медики надали допомогу на місці.

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Ворожий удар по АЗС у Києві забрав життя двох людей фото: ДСНС України

Раніше Кличко повідомляв, що в Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. Попередньо, є постраждалий. Також, за словами мера столиці, в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння на нежитловій території.

Нагадаємо, внаслідок чергового удару російських військ по Києву у ніч проти 11 вересня поранення отримали семеро людей. Крім того, у кількох районах столиці зафіксовано руйнування та пожежі. У Дніпровському районі під обстріл потрапив дев'ятиповерховий житловий будинок. Зайнявся фасад будівлі з першого по п'ятий поверхи, а також квартира на другому поверсі.