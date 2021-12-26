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    У Польщі з’явиться 10 нових міст

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    У нових містах проживають 80 тис. осіб - У Польщі з’явиться 10 нових міст
    У нових містах проживають 80 тис. осіб
    фото з відкритих джерел

    Статус міст набудуть населені пункти із різних воєводств

    У Польщі з 1 січня 2022 року з’явиться 10 нових міст, найбільше – у Мазовецькому воєводстві (адміністративний центр – Варшава). Про це йдеться в розпорядженні уряду Польщі, передає TVN24.

    Як зазначається, статус міст набудуть наступні населені пункти: Цеглув, Нове Място, Єдлня-Летніско (Мазовецьке воєводство, схід країни); Лютомерск, Болімув (Лодзьке воєводство, центр країни), Прущ (Куявсько-Поморське, північ РП), Ізбіца (Люблінське воєводство, південний схід РП); Іваніска (Свентокшиське воєводство, південний схід РП); Ольштин (Сілезьке воєводство, південь країни); Качори (Великопольське воєводство, захід Польщі).

    Загалом у десяти нових містах проживають 80 тис. осіб.

    Зараз у Польщі є 954 міста. Єдиним містом-мільйонником у Польщі є Варшава, понад пів мільйона населення мають Краків, Вроцлав, Познань і Лодзь.

    У Польщі проживає близько 40 млн людей. Оцінюється, що в республіці нині перебувають приблизно 1,5 млн українців.

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    Теги: Польща населення Краків
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    У Польщі з’явиться 10 нових міст