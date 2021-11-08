Федерація роботодавців транспорту б'є на сполох через ініціативу Мінінфраструктури

Списання вагонів за віком паралізує роботу промисловості, – Гусак

Списання залізничних вагонів за віком спричинить кризу в промисловості, яка останнім часом знову демонструє падіння. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи ініціативу Міністерства інфраструктури щодо обмеження терміну експлуатації вантажних вагонів до нормативного.

Експерт звернув увагу, що в разі ухвалення наказу Мінінфраструктури, яким пропонується списувати вагони за віком, доведеться вивести з експлуатації більшість спеціалізованих вагонів, якими перевозять сировину та продукцію для промисловості. Проте побудувати нові такі вагони на заміну списаним за короткий проміжок часу не вдасться, тож промислові підприємства матимуть значні проблеми з постачанням сировини і відповідно не зможуть забезпечити виробництво.

«Якщо прийняти проєкт наказу в такій редакції, то доведеться дуже швидко списати більшість з наявних обкотишевозів. А швидко побудувати таку кількість нових вже й технологічно неможливо. Тому що потужності наших виробників вагонів, насамперед, підготовлені для виробництва напіввагонів. І на металургійних комбінатах технологічні ланцюги побудовані таким чином, що неможливо замінити обкотишевози. Тобто якщо їх позбутися, то просто частина сировини, яка є в Україні, не зможе потрапити на металургійні комбінати», – пояснив Гусак.

На думку експерта, такі дії Мінінфраструктури можна кваліфікувати не інакше, як диверсію проти вітчизняної промисловості. Він наголосив: ніхто не заперечує проти потреби в оновленні вагонного парку в Україні, але списувати вагони потрібно за технічними характеристиками, а не за віком. До того ж потрібно чітко визначити джерела фінансування закупівлі нових вагонів.

«Можливо, якась субвенція з державного бюджету «Укрзалізниці» на закупівлю вагонів. Бо знову-таки незрозуміло, де УЗ візьме гроші. Якась програма державного приватного партнерства спрямована на зниження відсоткової ставки для тих операторів рухомого складу, які купуватимуть нові вагони. Тобто позитивні методи. А не обмеження прав гравців на цьому ринку. І вважаємо, що ці методи працюватимуть набагато краще», – сказав Гусак.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського та призведе до серйозних проблем для Укрзалізниці.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад «Укрзалізниці» потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.