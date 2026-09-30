Окупанти засудили пенсіонерку з Токмака до 14 років колонії за 1250 грн для ЗСУ

Жінка нібито здійснила 15 переказів на користь ЗСУ

Створений російською окупаційною владою суд засудив мешканку тимчасово окупованого Токмака до 14 років колонії загального режиму у справі про державну зраду. 65-річну жінку звинувачено у переказах коштів на користь Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазону».

Ім'я засудженої у повідомленні «суду» не розкривають. Її називають «мешканкою Токмака К.» 1961 року народження. Водночас на сайті проєкту «Если б не было войны» є картка Світлани Крамчаніної. У неї збігаються рік народження, місце проживання та стаття обвинувачення.

За даними проєкту, жінку було затримано 12 січня 2026 року. Окупанти стверджують, що з січня по квітень 2024 року жінка через застосунок українського банку здійснила 15 переказів на картки, які використовували для збору коштів на потреби ЗСУ. Загальна сума переказів нібито становила 1250 грн, що, за підрахунками російської сторони, дорівнювало приблизно 2980 рублів.

Окрім 14 років колонії, «суд» також призначив жінці один рік обмеження волі.

Нагадаємо, у серпні стало відомо про ще одну мешканку окупованого Токмака, яку російський суд засудив за перекази на підтримку ЗСУ. 70-річна Світлана Лой отримала 15 років колонії. Росіяни заявляли, що загальна сума її переказів становила 63 420 рублів. Під час розгляду апеляції в Москві жінка заспівала «Пісню про рушник» на слова Андрія Малишка. Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Україна домагатиметься її повернення.