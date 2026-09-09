Компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 встановили новий рекорд дальності ураження

Уражено один із найбільших заводів із підготовки газового конденсату в Росії

Дрони FP-1 подолали понад 3,2 тис. км та уразили Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fire Point.

Компанія наголосила, що дрони встановили новий рекорд дальності ураження.

«Ціллю став Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. Це один із найбільших заводів із підготовки газового конденсату в Росії. Він забезпечує сировиною подальшу переробку, з якої отримують пальне та інші нафтопродукти. Проєктна потужність заводу становить до 19,5 млн тонн сировини на рік», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, зафіксовано влучання на території підприємства. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, 9 вересня було таковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному округу Тюменської області РФ. Він розташований за 3,2 тис. км від кордону України у місті Новий Уренгой.