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Компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 встановили новий рекорд дальності ураження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 встановили новий рекорд дальності ураження
У Новому Уренгої уражено завод з підготовки конденсату до транспорту
фото: скриншот з відео

Уражено один із найбільших заводів із підготовки газового конденсату в Росії

Дрони FP-1 подолали понад 3,2 тис. км та уразили Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fire Point.

Компанія наголосила, що дрони встановили новий рекорд дальності ураження.

Компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 встановили новий рекорд дальності ураження фото 1

«Ціллю став Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. Це один із найбільших заводів із підготовки газового конденсату в Росії. Він забезпечує сировиною подальшу переробку, з якої отримують пальне та інші нафтопродукти. Проєктна потужність заводу становить до 19,5 млн тонн сировини на рік», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, зафіксовано влучання на території підприємства. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, 9 вересня було таковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному округу Тюменської області РФ. Він розташований за 3,2 тис. км від кордону України у місті Новий Уренгой. 

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Теги: війна росія

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