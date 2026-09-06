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Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Трамп і Путін поспішають, але час на боці Києва: чого чекати далі?

glavcom.ua
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Остання зустріч в Анкориджі між президентом США Трампом та російським диктатором Путіним відбулася 15 серпня 2025 року
фото: ria.ru

Чого очікувати Україні від візиту Віткоффа та Кушнера

Посли США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з Путіним і зустрінуться із Зеленським. Чергова активізація американської дипломатії. Чи можливі реальні результати у вигляді замороження конфлікту?

Можливі, але не гарантовані. Трамп поспішає: у нього є максимум 2–3 місяці на завершення процесу або підтвердження статусу США як єдиного посередника.

Путін теж поспішає. Для РФ ситуація, коли між Україною та РФ є виключно Трамп, вкрай вигідна. Як з точки зору умов замороження конфлікту, так і з точки зору післявоєнного періоду.

За всім цим спостерігають держави ЄС, Китай, Індія та Туреччина. Саме вони формуватимуть нові рамки переговорів, якщо США зазнають невдачі й на цьому етапі.

Для України це означає багаторазове посилення зовнішнього (і внутрішнього) тиску у вересні-жовтні. Але з точки зору умов замороження війни час може зіграти на користь Києва.

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Джерело
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Теги: путін переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер Україна Володимир Зеленський Дональд Трамп росія

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