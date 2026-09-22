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Зеленський підтвердив удар по двох НПЗ у Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський підтвердив удар по двох НПЗ у Росії
Глава України подякував воїнам за щоденні результати у застосуванні далекобійних санкцій
фото: скриншот з відео

Президент: Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за добу є ураження двох нафтопереробних заводів у Башкортостані та Самарському регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую нашим воїнам за щоденні результати у застосуванні українських далекобійних санкцій. За цю добу є ураження двох НПЗ – у Башкортостані та Самарському регіоні», – йдеться у повідомленні.

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Президент наголосив, що також були влучання в Чорному морі.

«Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла. Наближаємо мир для України. Вдячний залученим підрозділам за влучність», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. Атаки відбулися протягом 21 вересня та в ніч на 22 вересня.

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Теги: нафта росія Володимир Зеленський

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