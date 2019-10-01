У РФ хочуть покращити демографічну ситуацію за допомогою подвійного громадянства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За січень-липень 2019 року природний спад населення склав 209,7 тис. осіб, а міграційний приріст склав лише 154 тис. осіб - Росстат

Підвищення міграційної привабливості Росії допоможе перекрити природне зменшення населення, - Мінекономрозвитку РФ

Російська влада має намір дозволити іноземцям під час отримання громадянства РФ не відмовлятися від їхнього першого громадянства.

Про це йдеться у федеральному бюджеті РФ на 2020-2022 роки, повідомляє РБК.

У Мінекономрозвитку РФ відзначають, що підвищення міграційної привабливості Росії допоможе перекрити природне зменшення населення.

За січень-липень 2019 року природний спад населення склав 209,7 тис. осіб, а міграційний приріст склав лише 154 тис. осіб, випливає з даних Росстату. У другому кварталі року чисельність робочої сили в Росії скоротилася в річному вираженні на 1 млн.

«У перспективі реалізація заходів міграційної політики дозволить <...> виключити обов'язкову вимогу відмови від іншого громадянства для іноземних громадян, які приймають громадянство Російської Федерації», - наголошується в прогнозі, підготовленому Мінекономрозвитку і схваленому урядом Росії.

Як повідомлялося, 24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів сходу України.

Станом на серпень у Росії заявили, що видали уже 25 тисяч паспортів українцям, які проживають в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, вже п’ять років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків «ДНР» та «ЛНР», які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.

На окупованих територіях в обігу російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.