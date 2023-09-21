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Росія вивела великі десантні кораблі з кримських пунктів базування – «Південь»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія вивела великі десантні кораблі з кримських пунктів базування – «Південь»
Росія передислокувала свої кораблі, побоюючись атак із боку Сил оборони
фото з відкритих джерел

Окупанти вивели усі свої великі десантні кораблі з кримських пунктів базування та передислокував їх до російських

Російські окупаційні війська на півдні продовжують обстрілювати Херсонщину, внаслідок чого 21 вересня постраждало 15 осіб. Крім того, ворог вивів усі свої великі десантні кораблі з кримських пунктів базування та передислокував їх до російських, побоюючись атак із боку Сил оборони. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, коментуючи ситуацію на півдні.

«Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог, не маючи успіхів на полі бою, вже традиційно посилює терор мирного населення, і сьогодні, як ніколи, потерпає Херсонщина. Дуже потужні обстріли лунають і по самому обласному центру, і по максимально наближених до узбережжя правого населених пунктах. На жаль, з початку доби вже 15 людей постраждало – п'ятеро загиблих і 10 поранених. І продовжуються обстріли в тому числі з використанням забороненої зброї, запальними снарядами обстріляно Кізомис, де в умовах погоди, яка зараз тримається на Херсонщині, запальні снаряди спричинили потужну пожежу», – повідомила Гуменюк.

Керівниця об’єднаного пресцентру нагадала, що наразі частина населених пунктів позбавлена електрики та газопостачання.

Інформуючи про ситуацію в Чорному морі, Гуменюк зауважила, що РФ, побоюючись атак з боку Сил оборони, вивела з кримських портів базування всі великі десантні кораблі.

«В Чорному морі корабельне угруповання продовжує маневрувати в тому самому районі, який вважає для себе відносно безпечним зараз, тяжіючи до східного узбережжя Криму аж у напрямку Новоросійська. До речі, великі десантні кораблі перебазовані вже в ті пункти базування, які суто російські, вони вже не довіряють кримським пунктам базування. Ракетоносіїв теж не спостерігаємо на бойовому чергуванні. 10 кораблів, катерів на чергуванні в Чорному морі, один закриває надводну обстановку в Азовському, але час від часу ворог «виводить на прогулянку», так би мовити, той самий «Циклон», який вони ввели до складу флоту, не провівши його нормальних випробувань ані ходових, ані вогневих», – повідомила Гуменюк.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

До слова, протягом повномасштабної війни українська армія уразила щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. Всього у Росії залишилось вісім таких плавзасобів.

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Теги: росія Крим корабель війна

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