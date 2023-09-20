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Росія заявила про атаки безпілотників на декілька областей

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія заявила про атаки безпілотників на декілька областей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Безпілотники нібито були збиті в Білгородській та Орловській областях Росії

19 вересня Міністерство оборони Росії повідомило, що нібито збили безпілотник літакового типу над Білгородщиною. Про це повідомили російські ЗМІ.

За інформацією росіян, близько 23.45 за московським часом у вівторок сили протиповітряної оборони збили БПЛА літакового типу над Білгородською областю.

Окрім цього, пізно ввечері 19 вересня росіяни нібито збили безпілотник літакового типу над Орловською областю, заявили в Міноборони Росії.

Раніше безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

Нагадаємо, що 16 вересня міністерство оборони Росії повідомило, що у ніч проти 16 вересня, у небі над Калузькою та Тверською областями РФ начебто знищили два українські безпілотники.

 

Теги: війна росія безпілотник

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