ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму

Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів

Збройних сили України підтвердили удар по аеродрому поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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«В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля селища Верхньосадове у тимчасово окупованому Криму.

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Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».