Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму
фото ілюстративне

Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів

Збройних сили України підтвердили удар по аеродрому поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля селища Верхньосадове у тимчасово окупованому Криму.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».

Теги: Міноборони Міноборони РФ Україна Крим ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий пакет допомоги від Німеччини: що отримають ЗСУ
Новий пакет допомоги від Німеччини: що отримають ЗСУ
19 вересня, 20:22
На мисі Фіолент сильна пожежа
У Криму пролунали вибухи: в окупованому Севастополі сильна пожежа
17 вересня, 20:58
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
14 вересня, 21:00
Бракує води та їжі: окупант поскаржився на проблеми у підрозділах (перехоплення)
Бракує води та їжі: окупант поскаржився на проблеми у підрозділах (перехоплення)
11 вересня, 19:42
Умєров очолив Міноборони, окупанти атакували Костянтинівку. Головне за 6 вересня
Умєров очолив Міноборони, окупанти атакували Костянтинівку. Головне за 6 вересня
6 вересня, 21:00
День знань та оборона України. Звернення президента (відео)
День знань та оборона України. Звернення президента (відео)
1 вересня, 20:12
Переважна кількість зразків трофейної російської військової техніки не перебуває на озброєнні української армії, зазначили у ЗСУ
ЗСУ назвали кількість трофейної військової техніки, захопленої в окупантів за час війни
1 вересня, 12:20
У результаті ДТП 40-річний сержант ЗСУ загинув на місці, донька померла дорогою до лікарні
На Кіровоградщині у ДТП загинув військовий разом з восьмирічною донькою (фото)
31 серпня, 08:41
ЗСУ минулої доби уразили чотири ворожих пункти управління
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
22 серпня, 06:34

Події в Україні

ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму
ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму: супутник знімки наслідків (відео)
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму: супутник знімки наслідків (відео)
Керівники сумського заводу постачали у Росію насоси для атомних реакторів
Керівники сумського заводу постачали у Росію насоси для атомних реакторів
Російська атака у День миру: на Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Російська атака у День миру: на Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Ракетний удар по Рівному: з'явилися фото наслідків
Ракетний удар по Рівному: з'явилися фото наслідків
Масована атака: Міненерго повідомило про влучання в енергетичний об’єкт
Масована атака: Міненерго повідомило про влучання в енергетичний об’єкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Скандал із закупівлями Міноборони. Абсурд продовжується
33K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
12K
Вибухи гримлять на Хмельниччині
12K
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
9126
ЗСУ повідомили про успіхи на одному з напрямків фронту
7137
Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту