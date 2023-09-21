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У російській Тулі зникло світло після вибухів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У російській Тулі зникло світло після вибухів
У Тулі після вибуху зникло світло
фото з відкритих джерел

Частина Тули, за інформацією місцевих мешканців, знеструмлена

У російському місті Тула прогриміли вибухи. Про це повідомили російські ЗМІ.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у частині міста нібито зникло світло.

Про гучні звуки в Тулі почали писати близько 21:50, – жителі повідомили, що звуки декілька вибухів було чути у Пролетарському районі міста, проте світло пропало і в сусідньому Заріченському районі. Місцеві жителі публікують у мережі відео з темними вулицями, де світло видно лише від машин.

У частині Тули відбувся «блекаут»
У частині Тули відбувся «блекаут»
фото з відкритих джерел

Офіційних коментарів про причини інциденту наразі не надходило.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 21 вересня, увечері пролунали вибухи. При цьому, за непідтвердженою інформацією, на Фіолент начебто прилетіла ракета.

Теги: вибух росія

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