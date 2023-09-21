Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму: супутник знімки наслідків (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму: супутник знімки наслідків (відео)
фото скріншот відео

Пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена

У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля селища Верхньосадове у тимчасово окупованому Криму. Фото опублікував проект «Схеми».

На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 21 вересня видно, що внаслідок вибухів 20 вересня на цій території було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.

Згідно Мапи військових об’єктів там розміщено 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».

Теги: Міноборони Міноборони РФ Україна Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує інформаційні атаки проти України
«Агресивні» пігулки і нагороди ЗСУ на eBay. Як працює російська фабрика фейків
Вчора, 17:51
Про роботу російських сил ППО повідомляється в районі селища Чорноморське
У Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек» (відео)
Вчора, 13:12
Німеччина надає Україні новий пакет допомоги
Німеччина надає Україні новий пакет допомоги
18 вересня, 21:22
Україна отримує х Молдови електричні провідники та трансформатори
Молдова збільшила реекспорт через війну в Україні
18 вересня, 17:52
Вартість російського комплексу ППО «Тріумф» становить $1,2 млрд
СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд
14 вересня, 10:49
Зеленський заявив, що Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як «на одного терориста менше», водночас моральний дух росіян впав
Путін причетний до смерті Пригожина – Зеленський
8 вересня, 14:24
Після візиту на першому році президентства Володимира Зеленського «старий-новий» прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу більше не відвідував Україну. Хоча питань накопичилося чимало
Україно-ізраїльський тупик: чи є шанс помиритися? Війна і дипломатія
8 вересня, 11:15
За деякими припущеннями, за вбивством Пригожина стоїть саме міноборони РФ
ISW вказало, хто зацікавлений у смерті Пригожина більше за Путіна
28 серпня, 06:07
23 серпня близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух
Болючий удар по системі ППО окупантів: розвідка прокоментувала вибухи у Криму (відео)
23 серпня, 13:15

Події в Україні

ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму
ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму: супутник знімки наслідків (відео)
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму: супутник знімки наслідків (відео)
Керівники сумського заводу постачали у Росію насоси для атомних реакторів
Керівники сумського заводу постачали у Росію насоси для атомних реакторів
Російська атака у День миру: на Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Російська атака у День миру: на Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Ракетний удар по Рівному: з'явилися фото наслідків
Ракетний удар по Рівному: з'явилися фото наслідків
Масована атака: Міненерго повідомило про влучання в енергетичний об’єкт
Масована атака: Міненерго повідомило про влучання в енергетичний об’єкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Скандал із закупівлями Міноборони. Абсурд продовжується
33K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
12K
Вибухи гримлять на Хмельниччині
12K
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
9126
ЗСУ повідомили про успіхи на одному з напрямків фронту
7137
Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту