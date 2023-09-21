Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму: супутник знімки наслідків (відео)

Пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена

У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля селища Верхньосадове у тимчасово окупованому Криму. Фото опублікував проект «Схеми».

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На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 21 вересня видно, що внаслідок вибухів 20 вересня на цій території було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.

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Згідно Мапи військових об’єктів там розміщено 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

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Нагадаємо, що 20 вересня в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрома «Бельбек».