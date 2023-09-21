Росія скаржиться на масовану атаку безпілотників

Дрони нібито намагалися атакувати Білгородську, Курську та Орловську області

Численні вибухи на території тимчасово окупованого українського Криму цієї ночі Міністерство оборони РФ пояснює атакою безпілотників та роботою засобів ППО, які нібито знищили в небі над півостровом майже два десятки дронів. Крім того, Росія заявила, що нібито безпілотники також намагалися атакувати Білгородську, Курську та Орловську області. Про це повідомило міноборони РФ.

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У російському міністерстві, як зазвичай, звинуватили Україну в цих нальотах безпілотників літакового типу, а також заявили про нібито «припинення атаки».

Загалом, за даними Міноборони РФ, було збито 23 дрони.

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«Засобами протиповітряної оборони знищено над акваторією Чорного моря та територією "Республіки Крим" 19 українських БПЛА, над територіями Курської, Білгородської та Орловської областей по одному», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників.