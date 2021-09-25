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    У Росії емоційно відреагували на слова кандидата в канцлери ФРН про маніпуляції Москви з цінами на газ

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    Сергій Нечаєв намагається виправдати російську політику щодо постачання газу - У Росії емоційно відреагували на слова кандидата в канцлери ФРН про маніпуляції Москви з цінами на газ
    Сергій Нечаєв намагається виправдати російську політику щодо постачання газу
    фото з відкритих джерел

    Посол у ФРН Нечаєв обурено назвав заяви про маніпуляції «вбросом»

    Заяви деяких німецьких політиків про те, що Росія маніпулює цінами на газ, викликають «подив і не мають нічого спільного з реальним станом справ». Про це заявив посол РФ у Берліні Сергій Нечаєв в опублікованому коментарі для Redaktionsnetzwerk Deutschland.

    «Звернули увагу на висловлювання деяких німецьких політиків, а також публікації у ряді ЗМІ, які звинувачують російське керівництво і ПАТ «Газпром» у нібито невиконанні своїх зобов’язань, штучному обмеженні поставок на європейський газовий ринок, безпрецедентному зростанні спотових цін, прагненні «заморозити» європейців майбутньою зимою... Ці заяви викликають подив і не мають нічого спільного з реальним станом справ...», – сказав дипломат.

    Нечаєв не сприймає критику ряду европейських політиків та продовжує виправдовувати російську газову політику, називаючи узі звинувачення дивними та безпідставними та, «що в публічний простір вкидаються відверті фейки, а об’єктивний аналіз підміняється примітивними антиросійськими вкидами».

    У четвер співголова партії «Союз-90»/«Зелені» Аннали Бербок, яка була висунута від партії в канцлери ФРН, звинуватила Росію в маніпуляціях із цінами на газ і шантажі у питанні поставок газу в Європу. Бербок заявила, що Москва «хоче підвищити політичний тиск, щоб швидше отримати решту дозволу для «Північного потоку – 2» і пустити трубопровід в експлуатацію».

    Намагаючись використовувати газ як зброю у своїй гібридній операції проти Європи, «Газпром» не взяв до уваги зміну тренду на азійських ринках скрапленого газу, заявив в інтерв’ю «Главкому» провідний експерт з питань енергетики Михайло Гончар. Доки ціни в Азії були вищими, трейдерам було вигідно продавати туди скраплений газ. Проте зараз європейський ринок пропонує вигіднішу ціну, тому танкери з азійських ринків знову повернуться у Європу.

    Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

    У відповідь речник президента Росії у звичній для себе манері заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

    Теги: ЄС Росія газ Німеччина Газпром ціни посол Північний потік-2
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    У Росії емоційно відреагували на слова кандидата в канцлери ФРН про маніпуляції Москви з цінами на газ