Більшість німців не сумуватимуть за Меркель – опитування

Лише 38% заявили, що їм бракуватиме діючої глави уряду, а 10% не визначилися з відповіддю

Більше половини жителів ФРН заявили, що не будуть нудьгувати за Ангелою Меркель після її відходу з посади канцлера ФРН. Про це свідчать опубліковані дані опитування, проведеного інститутом вивчення громадської думки Civey для газети Augsburger Allgemeine.

Як показали результати дослідження, 52% респондентів відповіли негативно на питання: «Чи будете ви сумувати за Ангелою Меркель після закінчення її повноважень як федерального канцлера?» При цьому 38% заявили, що їм бракуватиме діючої глави уряду, а 10% не визначилися з відповіддю.

В опитуванні брали участь 5 007 громадян Німеччини. Воно проводилося в період з 22 по 24 вересня.

Як відомо, в Німеччині в неділю пройдуть парламентські вибори. Партія, що перемогла (блок) отримає право сформувати уряд, а лідер її партійного списку при успішному формуванні кабінету міністрів очолить його. Меркель відмовилася виставляти свою кандидатуру на посаду глави уряду від ХДС/ХСС.

Нагадаємо, раніше у Німеччині випустили колекційного плюшевого ведмедя з нагоди відходу Ангели Меркель з поста канцлера.

Всього буде виготовлено 500 ведмедиків, одного подарують особисто Меркель. Вона отримає іграшку під номером 16. Ця цифра символізує кількість років, які Меркель провела на посаді канцлера.

Вчора Меркель відвідала парк птахів у рамках прощальної поїздки своїм виборчим округом в Мекленбург-Передня Померанія.

Фотографії Меркель, що сміється, з папугами миттю розлетілися мережею й одразу ж стали мемами.

Як повідомлялося, за результатами опитування Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) випереджає партію «Зелених» і посідає на друге місце.