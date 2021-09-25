  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україна має стати лідером у Європі на шляху до свободи, – ексдиректорка Держдепу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна першою приймає виклики російської експансії у світі - Україна має стати лідером у Європі на шляху до свободи, – ексдиректорка Держдепу
    Україна першою приймає виклики російської експансії у світі
    фото з відкритих джерел

    Скіннер відзначила провідну роль України у стримуванні російської агресії у світі

    Україна є відправною точкою для західного світу і має стати лідером у Європі на шляху до свободи.

    Про це заявила директор з політичного планування Державного департаменту США у 2018-19 роках Кірон Скіннер під час Київського Безпекового Форуму «Захід-Схід, Північ-Південь», повідомляє Укрінформ із посиланням на Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

    «Росія підриває здатність України бути суверенною, незалежною державою, таким чином ваша країна є відправною точкою для майбутнього західного світу. Це означає, що США, НАТО та інші народи і нації, які люблять свободу, повинні підтримувати Україну», – зазначила вона.

    Україна – відправна точка для майбутнього західного світу
    Автор: Відкрий Україну

    Скіннер акцентувала, що Україна має бути цілісною, незалежною і демократичною, а також вільною від зовнішнього втручання.

    Колишня директорка наголосила на необхідності інтеграції України до західних інституцій, отримання більшої допомоги у секторі безпеки від Сполучених Штатів таким чином, щоб країна могла бути лідером в Європі на шляху до свободи.

    «Ми знаємо, що Україна може відіграти цю дуже центральну роль», – відзначила Скіннер.

    Нагадаємо, у межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський відвідав Стенфордський університет (Каліфорнія) та виступив перед експертним середовищем цього славетного навчального закладу.

    За його словами, «все можливо» – не лише його особисте кредо, а й символ сучасної України – великої демократичної держави, про яку він хоче розповісти більше.

    «Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший гвинтокрил, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та, до речі, WhatsApp», – сказав Глава держави.


    Теги: Росія США НАТО Україна Держдепартамент США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна має стати лідером у Європі на шляху до свободи, – ексдиректорка Держдепу