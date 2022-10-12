У Росії надійшли у продаж карти з анексованими українськими територіями

Карти Росії з анексованими територіями коштують майже 5 тис. рублів

В Москві випустили і розпочали продаж нових карт Росії, куди включено окуповані території України, про анексію яких заявив російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У Центрі картографії Росії заявили, що нові карти випускаються на підставі даних Росреєстру.

Нові карти Росії вже з'явилися у магазинах, вартість карти розміром 2,2 на 1,4 м – 4850 рублів (приблизно 2800 грн).

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.

Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Наразі відомо, що тільки одна країна світу визнала проведені на окупованих територіях «референдуми» та підтримала Путінську анексію – це Північна Корея. Водночас десятки інших країн виступили з заявами, що за жодних умов не визнають анексію Росією чотирьох українських областей.