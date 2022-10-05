Путін затвердив анексію українських територій

У регіонах, про анексію яких заявила Росія, до 1 січня 2026 року діятиме «перехідний період»

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін підписав «закони» про анексію чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ці документи опубліковані в середу на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Відповідно до документів, підписаних президентом РФ, з дня незаконного прийняття регіонів до складу Росії і до 1 січня 2026 року діятиме «перехідний період».

Громадянам РФ, які проживають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької або Херсонської областей, будуть забезпечені гарантії у провадженні трудової діяльності, будуть визнані документи про освіту, що підтверджують стаж трудової діяльності, право на отримання пенсій, соціальної та медичної допомоги та інше, видані у «ДНР», «ЛНР», а також Україні. Передбачаються також гарантії у сфері майнових відносин.

Також, як зазначається у документах, на окупованих територіях України, сформовані у цих регіонах «збройні сили», військові формування та спеціалізовані органи, пропонується включити їх до складу Збройних сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань та органів.

У підписаних Путіним документах також ідеться, що особи, які проживають на окупованих територіях, а також ті, хто раніше проживав на цих територіях, але виїхав до Росії, набувають громадянства Російської Федерації в результаті визнання за умови подання заяви та складання присяги громадянина Російської Федерації.

Ці нелегітимні закони також передбачають гарантії у сфері майнових відносин. Встановлюються особливості у сфері регулювання обігу нерухомості, земельних відносин, відносин у сфері кадастрової діяльності та землеустрою. До 1 січня 2028 року держреєстрація прав на нерухоме майно буде можлива на підставі документів, виданих органами державної «влади» так званих «Л/ДНР» та України.

Грошовою одиницею на територіях, які РФ називає своїми «новими суб'єктами», буде рубль. До 31 грудня 2022 року при розрахунках у готівковій та безготівковій формах допускатиметься обіг української гривні. Банку Росії будуть надані повноваження щодо встановлення особливостей діяльності кредитних та некредитних фінансових установ.

Також Росія обіцяє затвердити бюджети окупованих територій України до 15 грудня 2022 року.

До 1 червня 2023 року у регіонах, про анексію яких заявляє Росія, будуть створені «територіальні органи федеральних органів виконавчої влади». Протягом перехідного періоду також буде створено фейкові органи прокуратури та забезпечено функціонування судової системи РФ. Протягом шести місяців окупанти планують утворити міські та муніципальні округи в регіонах, визначити межі муніципальних утворень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.

Наразі відомо, що тільки одна країна світу визнала проведені на окупованих територіях «референдуми» та підтримала Путінську анексію – це Північна Корея. Водночас десятки інших країн виступили з заявами, що за жодних умов не визнають анексію Росією чотирьох українських областей.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.