Такої поразки вони ще не бачили: Данілов розповів, що чекає на росіян у Криму

Секретар РНБО наголосив, що Україна не збирається ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції

У Криму російські окупанти зазнають таких невдач, яких ще ніколи не бачив. Зокрема, йдеться про Чорноморський флот. Про це заявив в ефірі Українського Радіо секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи готовність Збройних сил України завдавати росіянам ударів у відповідь на їх масовані удари дронами та ракетами.

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«Ми відповідаємо ворогу (на удари – ред.) щодня. Ми щодня завдаємо росіянам втрат. І йдеться не лише про втрати, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення на фронті. Що стосується Кримського півострову і Чорноморського флоту Російської Федерації, повірте, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили», – сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Україна не збирається ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції. «Президент України констатує, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Ми не збираємося зупинятися. Зеленський налаштований на перемогу. І дуже важливо розуміти всім, що ми не збираємося ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції. Наше завдання – це перемога і побудова великої вільної демократичної країни. Це наш обов'язок на сьогодні. І в цьому мають брати участь всі без винятку», – зазначив Данілов.

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Раніше секретар РНБО розповів, чи готова Україна до тривалої війни з РФ.

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